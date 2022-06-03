明台產險：防疫險快篩陽確診及家長陪同隔離都賠

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）國內疫情持續延燒，各家產險推出的防疫保單進入理賠高峰；明台產險今天發布新聞稿指出，家長陪同隔離、快篩陽性經醫師診斷後即確診，均依約理賠。

三井住友海上集團明台產物保險公司今天宣布，將全力響應金融監督管理委員會保險局政策，法定傳染病綜合保險（下稱防疫險）除了開放使用「健康數位證明」申請理賠，針對中央流行疫情指揮中心宣布的「快篩陽性經醫師診斷後確診」的確診金、以及「家長陪同隔離」的隔離金，都會依約理賠。

至於防疫險投保上限，明台產險表示，經董事會下設的經營管理委員會討論後決議，將遵守銷售前就已訂定的核保準則，防疫險投保家數維持承諾上限3家。

明台產險表示，根據公司待審案件統計，若採取限1家的最嚴格作法，高達4成投保案件不符規定，但若接受上限3家，則僅有不到2%的案件須退件，兩者差異相當大。

明台產險在防疫險上線銷售前，就已明定同業（含明台產險）防疫險或疫苗險保單累積上限3家的規定、並已發文給合作的保險經紀人代理人周知，因此公司維持既有核保標準，而且防疫險一經核保出單後即依約理賠，不會以重複投保等為由拒絕。

明台產險強調，凡符合資格的投保案件，將依金管會要求於6月底前完成核保。（編輯：趙蔚蘭）1110603