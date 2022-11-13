記錄台越顏面矯正義診 中央社獲台灣醫療報導獎

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）醫師公會全聯會今天頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社「微笑行動 越南顏面矯正義診十餘載」記錄台灣醫療團隊率隊赴越南顏面矯正義診，帶給當地病患美麗微笑，獲平面類佳作。

中華民國醫師公會全國聯合會舉辦第75屆醫師節慶祝大會，並頒發防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎、資深醫師及醫療典範獎等獎項。

台灣醫療報導獎「平面類」特優由聯合報「從看診到確診 醫護染疫路」獲得；優勝由遠見雜誌「清零無醫鄉」、Heho健康「與新冠共存！新常態生活日常大挑戰」獲得；佳作由商業周刊「親愛的憂鬱症家人」、今周刊「你輕忽的索命殺手 慢性病」，及中央社「微笑行動 越南顏面矯正義診十餘載」獲獎。

「微笑行動 越南顏面矯正義診十餘載」由中央社記者曾以寧、孫承武、蔡孟妤、洪學廣、李卉婷共同撰寫。

文中講述義大醫院副院長及整形外科部長鄭勝峯，多年來率隊前往越南義診，投入唇顎裂手術與顱顏重建手術，盼帶給當地病患美麗微笑，透過演講、示範手術等方式，培育無數種子醫師，從根本解決醫療困境。

曾以寧表示，對於能夠獲獎感到非常榮幸，感謝同事們合力在百忙中完成報導寫作。在採訪過程中，見到醫者發揮仁者之心能為患者生命帶來的巨大改變，對於運用自身專業發揮影響力，更有使命感。

中華民國醫師公會全國聯合會13日頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社「微笑行動 越南顏面矯正義診十餘載」獲平面類佳作，中央社記者曾以寧（中）代表領獎。中央社記者陳婕翎攝 111年11月13日

醫師公會創辦的台灣醫療報導獎，已邁入第8屆，今年投稿件數創歷年新高。獎項分為「平面類」、「廣電類」、「新媒體類」及「徵文類」，今年從各類投稿作品中，就醫界全心投入防疫報導相當深入且豐富，民眾對居家照護多持肯定看法，對醫師照護醫療專業與耐心，充分表達感謝之意。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明表示，今年4月台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時刻，醫界同心協力對抗病毒，基層診所除原有的醫療服務外，承擔六大防疫任務，醫院給予中重症病患最完整、最即時的醫療照護。感謝所有第一線防疫人員，持續強化健康防疫安全網。

「廣電類」特優為民視新聞台「台灣疫苗之父-李慶雲」；優勝為大愛電視「無常．日常-台北慈濟醫院抗疫紀實」、華視新聞雜誌「為罕病找解答 肌萎醫師陳燕麟」；佳作為漢聲廣播電台「一堂有助於提升醫病關係的解剖課」系列報導、三立新聞「麻醉內幕 甦醒前的真相」、TVBS「沉默國病 守護心肝」。

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「新媒體類」特優為康健雜誌網站「2021新國病大調查：不吸菸的肺癌 怎麼來的？」數位專題；優勝為財團法人慈濟傳播人文志業基金會（大愛電視）「大捨育良醫」、親子天下Youtube/FB「【新冠病毒麻瓜課3】 軟著陸新防疫時代」；佳作為鏡新聞「到宅醫加一」、今周刊「放棄搶救親人是『不孝』？83歲醫生推動安寧醫療：放手才是祝福」、Heho健康「《疫情下的急診室》-屬於第一線人員的功勳與紀錄」。

「徵文類」特優為「COVID-19確診者基層診所居家照顧與關懷～被照護者感恩分享」；優勝為「無畏逆風而行~記新冠病毒疫情中台灣醫護無私奉獻的精神」、「醫護是守護神還是瘟神？」；佳作為「負重前行-大疫時代的無名英雄」、「在旅途開始之前」、「永隔之前」、「醫師抗疫 醫師娘Uber Eats」、「突如其來的暫停鍵」。（編輯：管中維）1111113