微笑行動／隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

微笑行動 越南顏面矯正義診1（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄29日電）近300名孩童與父母，不畏舟車勞頓，從越南各地湧入都市醫院，對遠道而來的台灣醫師投以盼望眼光，希望獲得醫治，改變人生。醫師鄭勝峯說，自己所做的一切，都是為了減少看到病患失望的神情。

美國非政府組織「微笑行動」（Operation Smile）與各地醫療團隊合作多年，透過義診協助唇顎裂等面部畸形患者，並多次邀請國際優秀醫療團隊到越南義診。

2002年，在國際享有崇高地位的中研院研究院士魏福全受該團體邀請到越南河內教學，並示範專長的「顯微手術」，師從魏福全的鄭勝峯，當時在高雄長庚醫院擔任主任，也隨師前往。

鄭勝峯深受魏福全影響，即使後來到義大醫院服務，也從未停下義診腳步，在義大醫院經費及行政的支持下，身為副院長的他，也年年親自帶著主治醫師、總醫師等資深醫師組成的團隊前往越南義診。

鄭勝峯帶領的義診團隊，到了越南，經常一大早就在旅館大廳開會，討論義診行程。小兒、麻醉等各科醫師們也一起在場，共同依據病患身體健康狀況，評估是否有合併症、術後風險等，最終選出近百名患者接受手術。

被選上的家庭為了孩子有機會翻轉一生而歡欣鼓舞，還有單親媽媽因為終於可以脫離「生出有殘疾的孩子」的壓力，抱著孩子喜極而泣。

還有1名因為唇顎裂遭受異樣眼光，一直躲在家中，仰賴哥哥度日的59歲女子，在術後容貌大幅改善後，與哥哥開心相擁而泣，並不斷感謝台灣醫師。

鄭勝峯感概地說，那名59歲女子無法上學、工作，也不敢結婚，終生躲在家中，不見天日，若能早點相遇，替她手術，她一定能過上截然不同的人生。

有人獲得醫治，改變生命，但也有人擦肩而過。有一些孩子因不小心患上感冒、抵抗力下降，無法手術，只能留下聯絡方式盼望下次義診機會，在接受小兒科醫生診斷、開藥後落寞離開。

還有家長不死心，想在城裡多待幾天，希望等到孩子感冒痊癒，好接受手術。義大醫院整形外科部長施翔順說，很多病人是從偏遠山區來的，不捨病人辛勞，不論有無獲得手術，醫院都會提供病人交通、住宿相關費用。

鄭勝峯說，越南有許多家庭因貧困無法支付手術費用，俗稱兔唇的「唇顎裂」這種在台灣手術就能解決、產檢時就能發現的問題，在越南卻是病患與家人一輩子的難題，不只病患遭受社會異樣眼光，甚至嚴重者只能躲在家，家人也承擔莫大壓力。

更不用說下顎骨缺損等需要透過顯微手術治療的患者，除了費用問題，還有醫療資源和技術的障礙，更難獲得治療。

在義診現場等待的無數孩童，和被拒絕時孩子與家人失望、無助的眼神，深深烙印在鄭勝峯心中，因此他毅然投入越南義診行動，每年總有7到10天的時間，帶隊前往義診，這一做，就是將近20年。

鄭勝峯的團隊，盼以手術改變病患的一生，也盼透過技術交流，訓練種子醫師，幫助當地醫療技術進步，讓更多病患可以接受診治。

鄭勝峯說，自己所做的一切，只是為減少看到病患失望眼光的機會，而每一次看到顏面受損的小患者臉上重新綻放美麗笑容，和家人喜悅的淚水，就會覺得自己彷彿「就是為了這個笑容而生」。（編輯：孫承武）1110629