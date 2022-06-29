微笑行動／後浪推前浪 台越白袍切磋醫術締結師兄弟情誼

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄29日電）鄭勝峯每年帶著資深醫師組成的團隊前往越南進行義診手術服務，訓練當地種子醫師。其中陳建忠、施翔順2人原是隨隊醫師，如今已成團隊主力，延續與越南的不解之緣。

台灣義診團隊2016年在越南胡志明國立口腔醫院裡主刀一場「自由皮瓣手術」，義大醫院醫師鄭勝峯替下顎骨缺損嚴重的病患進行重建，除了執刀醫師和護理人員，還有許多醫師把病患團團圍住，拚了命伸長脖子，探前想看清楚手術過程，還有人視訊觀摩，只為了得到學習機會。

越南史上第一台的自由皮瓣手術，讓雖然早已購入裝備，卻苦缺技術的當地醫院有了曙光，台灣義診團隊起頭開了第一次刀，越南當地種子醫師學會後再自行執刀、把經驗傳承給當地醫師，以此機制讓無數當地病患受惠。

在義診過程中成長的不只有越南醫師，陳建忠、施翔順2名隨鄭勝峯到越南的台灣醫師也因此受惠，每年的義診已成重要人生經驗。

義大醫院整形外科部長施翔順與老師鄭勝峯一樣，主要專長為「顯微手術」。可以用身上某部分肢體取代另一部分缺陷肢體，手術難度較高、耗費時間較長，在台灣常見為口腔癌病患，越南則較常見骨頭變異、下巴骨缺損病例。台灣的顯微手術技術先進，越南卻極缺技術，義診團隊的教學手術常吸引許多當地醫師前來觀看。

施翔順說，自己剛開始是抱著「去教人」的心態去越南，但隔年再去，當地醫生告訴自己他們進步多少，給自己不少刺激，覺得「他們進步好快，我們自己也要進步，不然很快要被追上了！」

而這一來一往彼此刺激，也讓施翔順與當地醫師結下「師兄弟」般的情誼。有次本來規畫要開4天刀，隔天休息後下午要搭機回台，突然一個當地醫師又找上施翔順，說是手術遇到困難，把他拉回醫院又開了一台刀後才回台灣，如此不斷教育傳承、彼此相助，早已不只是單純「給予什麼」的形式。

義大醫院顱顏及外傷外科主任醫師陳建忠在義診中主要負責唇顎裂手術。一台90分鐘的刀能徹底改變病患一生，但卻是許多越南孩童一輩子等不到的機會，讓陳建中每次義診總要開上百台刀。

義診經驗對陳建忠來說，更多的意義是教學相長。相對於台灣更精緻、更個人化的醫療，在越南當地開刀，連器械也是很大的挑戰。

不只當地使用器械精細度可能不如在台灣慣用器械，團隊也曾遇上沒有方便的「血管夾」，血管需要一條一條綁的困境；當地麻醉全靠手動、或需要2場手術共用手術室的情況，如今在台灣也是難見場景。這些都非常挑戰醫師因地制宜、隨機應變的能力，更常常需要向當地醫師請教可以怎麼辦，讓陳建忠驚覺，之前在台灣都「過太好」，更覺得這樣的經驗彌足珍貴。（編輯：孫承武）1110629