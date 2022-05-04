慈濟與波蘭婦女基金會合作 助烏國婦幼醫療照護

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慈濟慈善事業基金會4日與波蘭婦女基金會透過視訊連線，簽訂慈善合作契約書，將攜手協助烏克蘭婦幼在波蘭的醫療服務、生活適應、延續教育、加強保護等照顧服務。（慈濟基金會提供）中央社記者張祈傳真 111年5月4日

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）慈濟慈善事業基金會今天與波蘭婦女基金會線上簽訂慈善合作契約書，共同協助烏克蘭婦女及孩童在波蘭的醫療服務、生活適應、延續教育、加強保護等照顧，協助爭取相關補助權益。

簽約儀式由慈濟基金會執行長顏博文與波蘭婦女基金會董事長喬安娜．盧貝拉茲卡－格魯卡（Joanna Luberadzka-Gruca）代表透過視訊簽訂。

慈濟基金會指出，烏俄戰爭未歇，有1000多萬名烏克蘭人被迫離開家園，其中以波蘭收容300萬人最多，許多烏克蘭人及收留國意識到這場戰爭的復原之路愈來愈漫長。

慈濟基金會指出，這次與波蘭婦女基金會合作，醫療部分提供家醫科、婦產科、兒科及身心輔導；教育部分，協助難民學習波蘭文，延續烏克蘭校園學業進度，也將加強婦女及孩童保護、衛生與生活環境的照顧。

喬安娜指出，將與慈濟共同協助烏克蘭難民融入波蘭生活、申請合法居留權及社會福利，預計將在首都華沙及周邊城鎮進行3000人的義診服務，也會聘請烏克蘭醫生，協助婦女、孩子們得以在健康的環境中成長。

顏博文表示，將協助烏克蘭醫師取得在波蘭的執業證書，協助婦女和兒童醫療服務，共同達到給孩子最好童年的使命。（編輯：張雅淨）1110504