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彭博：中國取消航空公司接收波音飛機禁令

2025/5/13 16:02
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（中央社台北13日電）彭博（Bloomberg News）今天報導，知情人士透露，在美中暫時削減彼此的關稅後，中國已取消對航空公司接受波音飛機的禁令。

報導引述知情人士表示，北京官員在本週開始通知政府機構和國內航空公司，可以恢復交付美國製造的飛機。

其中一位人士稱，航空公司有權自行決定按照時間和條款安排交付。

中國民航局沒有立即回覆置評請求。波音公司拒絕置評。

報導提到，儘管中國解除禁令，但目前尚不清楚中國的航空公司多久才能獲得他們需要的飛機。

報導指出，若關稅戰在將近3個月的緩衝期內無法解決，恢復波音飛機的交付恐是曇花一現。

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報導指出，今年將有約50架波音飛機交付給中國。預計未來20年，中國的飛機需求將占全球市場的20%。2018年，有近1/4的波音飛機最終流向中國客戶，但由於雙邊貿易緊張和波音自身問題，波音一直沒有宣布在中國的大訂單。

彭博在4月中旬引述知情人報導，中國已要求國內各航空公司暫停接收待交付的美國波音飛機，並要求停止向美國公司購買任何飛機相關零件及設備。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140513

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