屏東寄養童用餐拘謹網議 社會處長訪視確認照顧良好

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東4歲男童日前在高雄某餐廳用餐舉止「拘謹」，畫面引關注；縣長周春米今天指派社會處長劉美淑再到學校及寄養家庭訪視，劉美淑表示，男童身高體重明顯增加、神情放鬆自然。

縣府今天發布新聞稿表示，昨天已由社工督導及社工員前往學校、寄養家庭，關注4歲男童受照顧情形，未發現男童有受不當對待；今天周春米指派劉美淑再度前往學校及寄養家庭訪視照顧情形。

劉美淑表示，與男童相處時觀察到，男童能在約20分鐘內用積木組裝完成1艘船，手部精細動作發展符合其年齡，並比對此男童剛到寄養家庭時照片，男童身高體重明顯增加，神情也更加放鬆自然；另外，男童頭部後方紅色傷痕其實為胎記，也是在男童頭髮理平後、寄養媽媽及園長才發現的。

幼兒園長對劉美淑表示，男童平時衣服乾淨整齊，多數穿的都是新買衣服，每天都會觀察男童身體有無異常，認為這名男童受照顧情況良好，語言、認知發展發展在近幾個月都有明顯進步。

劉美淑隨後再到寄養家庭訪視，環境整潔明亮，寄養媽媽也拿出多名過去寄養童照片分享，照片上的寄養童看起來都受照顧良好。

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屏東縣政府提及，感謝大眾關心，確認男童受照顧情形良好，接下來會由社工持續加強訪視，每個孩子都是國家寶貝，一定做好保護兒童工作，成為每個孩子成長重要後盾。

全案因由，網友近日在社群媒體上發文表示，去吃泰國料理，隔壁桌有個小男孩，整個用餐過程大人都沒有給他食物，小男孩乖乖坐在椅子上，幾乎沒有亂動、也沒有說話，就只是看著桌上食物，大人也幾乎沒有跟他互動，小男孩眼神透露著無助；文章在網路上引發熱議、轉傳，屏東縣政府隨即展開調查。（編輯：陳仁華）1140513