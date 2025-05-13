剴剴案宣判 林月琴：改革制度 不容剴剴犧牲白費

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（中央社記者林敬殷台北13日電）劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童剴剴致死，台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。民進黨立委林月琴說，剴剴案暴露司法與行政體系在兒童保護上的重大缺口，一個重視兒童的社會，不能容許剴剴的犧牲白費。

剴剴案合議庭考量劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機，以虐取樂，惡性重大且危害甚鉅，還未與被害人家屬和解，2人社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年，全案可上訴。

長期關注剴剴案的林月琴，在判決出爐後於社群媒體發文表示，對於剴剴案引發社會深切關注與哀痛，她深表同感。此案所揭露的兒童長期受虐、致死的悲劇，不僅震撼人心，也暴露司法與行政體系在兒童保護上的重大缺口。

林月琴說，剴剴案是檢視司法與行政保護體系的關鍵指標性案例，此案不僅反映保母審核與寄養訪視制度的漏洞，也顯示社會安全網在第一線執行面上存在嚴重落差。她呼籲社政單位、司法機關、民間團體與立法機構應共同啟動跨部門檢討與改革機制，從制度層面根本修正，避免同樣的悲劇再次發生。

林月琴指出，現行刑法第286條第1項及第3項所定的「虐待或不當對待」以及致死的處罰，刑法第302條之1中對「非法限制行動自由」與「凌虐」之認定，與兒童及少年福利及權益保障法第49條對「身心虐待」的界定，在實務上解釋分歧，導致以這些法律作出判決的案件少，無助達到犯罪預防與罪責相當的目的。

她認為，應即刻啟動法律檢討程序，釐清構成要件，提升對兒童的刑法及行政法的保護效能。

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此案由國民法官制度審判，林月琴高度肯定國民法官與職業法官共同肩負起審理重責。對於判決結果，她表達尊重。這不僅是對司法制度的支持，也是對法治精神的堅守。

林月琴說，她相信一個重視兒童的社會，不能容許剴剴的犧牲白費。唯有透過冷靜、務實的制度改革與集體反省，方能兌現對兒童最基本的承諾與保障。（編輯：萬淑彰）1140513