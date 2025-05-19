輝達背板合作廠商現金融業 國泰金5/21發表AI成果

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（中央社記者羅元駿台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，他身後背板出現國泰金、玉山銀2家金融機構LOGO，引發關注。玉山銀說明，將深化與輝達合作，透過人工智慧（AI）提升內部作業與客戶體驗等4點金融場景應用，國泰金預告將在本週三NVIDIA GTC Taipei發表雙方合作結果。

玉山銀今天表示，將深化與輝達的戰略合作，提出4點AI技術於金融領域的應用，致力於打造更安全、方便、普惠的智慧金融服務。

玉山銀說明，第1是強化行員內部作業效率與客戶體驗，推出GenAI平台「GENIE」工作助理，並在個人金融服務環境中推出「金秘書」智能客服系統，協助快速檢索與回覆客戶需求，縮短問題解決時間。

第2是GitHub Copilot試點與AI Coding實驗，玉山銀表示，已成功導入GitHub Copilot，並針對小型專案展開AI輔助程式開發試驗；初步的專案開發速度提升近30%，程式碼品質與維護性也獲得改善。

第3是文件嵌入式檢索與智能客服，玉山銀指出，將透過輝達GPU強大的運算能力，在各項數位服務可即時分析文件內容，並透過智能客服系統快速回應提問、提升服務品質。

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最後則是高效能運算（HPC）平台建置，玉山銀說明，目前正與輝達探討將GPU納入核心運算基礎建設，以支援大規模資料分析與防詐偵測模型訓練。

國泰金表示，近日與輝達合作，運用其技術框架訓練AI模型，並預告在本週三的NVIDIA GTC Taipei率先發表合作結果，也正與輝達積極研議雙方更進一步的深度合作。（編輯：潘羿菁）1140519