遭指所屬團體拿政府標案 林月琴：無關說、未自肥

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（中央社記者王揚宇台北12日電）媒體人質疑民進黨立委林月琴任職的2個民間團體，都獲得中央部會標案。林月琴今天說，這些標案多是延續性計畫，擔任立委後未參與標案審查，也沒有替任何團體關說，絕對沒有、也不可能利用職務自肥。

媒體人黃揚明在臉書發文說，許多民進黨立委去年底到今年初不斷質疑前台灣民眾黨不分區立委吳春城創辦壯世代協會後，在立委任內兼任理事長又申請政府標案、家族企業申請政府標案、申請商標等未利益迴避事件，最後吳春城請辭立委以平息相關質疑。

黃揚明表示，林月琴還有一些角色定位該釐清，包括她擔任靖娟兒童安全文教基金會董事、台灣少年權益與福利促進聯盟副理事長，而這2個民間團體都在林月琴擔任立委期間，獲得中央部會標案。例如靖娟基金會在林月琴上任立委後，得標的中央部會標案為衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」新台幣229萬元等。

黃揚明表示，林月琴過去在靖娟基金會服務非常久，這部分的貢獻不應被抹煞，但既然民進黨立法院黨團曾不斷質疑吳春城「利益不迴避」，林月琴是否該受到同樣標準的檢驗。

對此，林月琴在臉書發布聲明稿表示，黃揚明提到的靖娟基金會和台少盟取得的中央部會標案，多是幾年來延續性的計畫，這些標案早在她擔任立委之前就持續執行，例如「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」為「109年度托育資源中心訪視輔導暨教育訓練計畫」的延續，都有紀錄可查，禁得起檢驗。

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林月琴說，她擔任立委後，依據公職人員利益迴避法主動公開揭露「關係人身分」，沒有參與標案審查，也沒有替任何團體關說。她絕對沒有、也不可能利用職務自肥。她的家人、親屬，完全沒有在這2個機構任職。她和這些機構沒有財務利害關係，也沒有利用立委職權去立法讓自己得利。

林月琴最後提到，她願意接受高規格檢驗，但也希望各界不要以訛傳訛，模糊事實。她從民間走進立法院，是希望把兒童及青少福利的聲音帶進政策核心，這條路不容易，但她不會退縮，呼籲各界在追求監督的同時，也要保護真正為公益努力的團體與工作者、讓社會可以更好，而不是因為政治口水反而讓推動改革的人被抹黑。（編輯：萬淑彰）1140512