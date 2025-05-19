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520前夕 國民黨組車隊至民進黨部外抗議

2025/5/19 17:17（5/19 17:26 更新）
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總統賴清德就職將滿週年，國民黨發起「全民叭賴」行動，號召民眾19日下午5時20分一起按兩聲喇叭，表達對執政當局的不滿，黨主席朱立倫（車上白衣）在遊行開始前上車喊話。中央社記者鄭清元攝 114年5月19日
總統賴清德就職將滿週年，國民黨發起「全民叭賴」行動，號召民眾19日下午5時20分一起按兩聲喇叭，表達對執政當局的不滿，黨主席朱立倫（車上白衣）在遊行開始前上車喊話。中央社記者鄭清元攝 114年5月19日
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（中央社記者劉冠廷台北19日電）總統賴清德就職將滿週年，國民黨今天號召民眾一起按兩聲喇叭，發出人民的怒吼，表達對賴政府的不滿，並集結16台宣傳車，組成車隊前往民進黨中央黨部外，表達怒吼。

國民黨今天下午在中央黨部外集結群眾、車隊，約在下午4時20分時出發，前往民進黨中央黨部，在賴總統就職滿1週年前夕，表達對政府的不滿。同時，也舉辦「全民叭賴」行動，邀請所有對執政黨不滿、對賴總統不滿的民眾，不管人在哪裡，在下午5時20分，一起按兩聲喇叭，發出人民怒吼。

國民黨主席朱立倫在車隊出發前，帶領著秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄等人到場力挺，並於現場一起高喊賴總統下台的口號。朱立倫表示，過去這1年是台灣大不幸的1年、全民最不幸的1年、兩岸最對立的1年、對國際最無能的1年，無能的政府只會對內搞內鬥，對外只會跪、舔、送。

朱立倫批評，賴總統一整年不願與在野黨溝通、對話，只會騙、鬥、大罷免，賴總統的民主就是獨裁。現在必須走上街頭罷賴，也希望大家看到國民黨最新的罷賴網站，讓大家可以隨時發出心聲，讓賴總統聽到人民的心聲。

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黃健庭提到，很認真的在想賴總統這1年有做哪件事，是讓人民有感，民進黨執政的這9年，包括低薪、少子化問題都未獲得解決，詐騙問題卻更嚴重、猖狂，兩岸關係更緊張，真的不知道政府做了什麼。

黃健庭強調，如果再不站出來怒吼，政府就會持續裝聾作啞、充耳不聞，所以人民必須表達聲音。今天號召台灣人民，在這樣的時刻，必須要站出來。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1140519

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國民黨19日舉行「全民叭賴 吼出來 叫賴清德下台 車隊誓師」遊行，參與者車上綁著旗幟，並貼上自製標語表達立場。中央社記者鄭清元攝 114年5月19日
國民黨19日舉行「全民叭賴 吼出來 叫賴清德下台 車隊誓師」遊行，參與者車上綁著旗幟，並貼上自製標語表達立場。中央社記者鄭清元攝 114年5月19日
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