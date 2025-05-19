女控行天宮董事長詐失智養父捐房地產 北檢不起訴

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（中央社記者林長順、楊淑閔台北19日電）張女指控行天宮董事長吳岳羽明知她養父失智，詐騙養父捐贈9筆房地給行天宮。北檢認定張女養父捐贈時無精神障礙或辨識能力不足，吳男犯嫌不足，今天處分不起訴。

截至發稿時，仍無法取得行天宮回應。

張女提告指出，吳岳羽明知她的張姓養父罹患失智症，民國111年11月30日擅自將養父帶到台北市某民間公證人事務所，利用養父辨識能力顯有不足，讓養父允諾將9筆房地贈與行天宮，並作成捐贈契約。

張女指控，養父於112年1月17日將9筆房地過戶到行天宮名下，藉此排除她日後的繼承權，行天宮取得財產上不法利益，控告吳岳羽涉犯刑法準詐欺得利罪。

吳岳羽偵查時否認犯罪，表示張姓老翁於111年10月間到行天宮提及要捐贈房產，雙方約在同年11月辦理程序，現場還有法務、地政人員，張姓老翁有帶長照評估報告，上面寫「無失能」，報告上面有張女簽名。

吳男指出，當時詢問張姓老翁要不要讓女兒知道，老翁說這件事自己可以作主。他於111年11月21日到張姓老翁家中拜訪確認捐贈事宜，老翁當時要求吳男等人不要提到張女。

行天宮不動產事務處理人員作證表示，張姓老翁提到有一個養女，但配偶過世時有留錢給養女，不用再把房子留給養女，所以要把不動產全部捐贈。張姓老翁對不動產及稅務問題都很清楚，只是重聽講話比較大聲。

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檢方偵辦後，發現張姓老翁在洽詢捐贈、辦理公證契約及書寫、寄發存證信函等過程中，均無精神障礙或心智缺陷、辨識能力不足的情形。

另外，張女提出張姓老翁就醫紀錄及診斷證明書，指養父有失智症及慢性妄想型思覺失調症，但都是在張姓老翁捐贈房地給行天宮以後的事。檢察官認定罪嫌不足，將吳男不起訴處分。（編輯：戴光育）1140519