施政週年 鄭銘謙：持續打詐彌補被害人、輔導吸毒者

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（中央社記者劉世怡台北19日電）法務部今天舉行施政週年記者會，部長鄭銘謙表示，輔導吸毒者獲新生，降低需求才能降低供給；持續打詐並彌補被害人損失。另分享金門小妹妹的犯保勵志故事，重新點亮彩色人生。

另針對矚目事件，法務部官員指出，上萬民眾附議凌虐故意殺害兒童者應處死刑，且不得假釋等，因提議修法內容與現行憲法等法律不合而不予採納，但是這個加重刑罰的建議方向，法務部是贊成的，因為這類犯罪須嚴懲、重罰，因此法務部廣納各界意見，包括這次提案修法意見，審慎研議修法。外界指稱法務部先不採納，後又改口研議修法，應有誤會。

其中針對不得假釋部分，法務部官員指出，2週前已將草案送交行政院審議，主要針對故意殺人罪犯，遭判有期徒刑10年以上至無期徒刑定讞者，法務部將此受刑人列為不得假釋範圍，不過民間有各種不同聲音，所以是否增列不同的罪犯擴張範圍，未來在行政院審議時，其實都可以再討論。

針對打詐並彌補被害人損失部分，最高法院刑事大法庭裁定指出，被告偵審中自白並繳交個人犯罪所得（酬勞）可獲減刑部分，法務部官員指出，因涉違背當初立法理由（指所有共犯的犯罪所得總和，或者是被害人損失金額總和），現在就是趕快去做相關修法，把這個打詐條例有關於減刑的規定，把文字寫得更清楚、更明確，已啟動修法程序，修法會議下週一召開。

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鄭銘謙於記者會致詞表示，提出3項重點，分別「溫暖有感的柔性司法」、「打詐成效」及「緝毒成果」，在柔性司法部分，分享昨天到金門探視犯罪被害人，1名小妹妹因車禍失去母親，自己因脊椎受傷，腰骨以下不能動，沒辦法站起來，這是一個指標案件，多麼無助，但幸好有法務部結合各個力量一路相伴協助。

鄭銘謙說，買了繪畫器具送給小妹妹並予鼓勵，小妹妹非常高興，拿起畫筆重新畫起未來的彩色人生，還說以後會站起來，不但要跑步，還要陪阿嬤跳舞，這是一個感動又勵志的故事。犯罪被害人從沒放棄過自己，因為法務部當後盾幫忙打氣，讓小妹妹能夠踏出第一步，這個比人類到月球踏出的那一步，對小妹妹整個人生還重要。（編輯：李錫璋）1140519