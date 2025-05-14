台灣與馬紹爾群島簽司法互助條約 共打跨境犯罪

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（中央社記者劉世怡台北14日電）法務部長鄭銘謙與馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞工部長查克拉今天簽署「刑事司法互助條約」，共同打擊跨境（國）犯罪，維護雙方人民權益。

簽署儀式今天上午在法務部舉行，鄭銘謙致詞時指出，過去兩國曾簽署包含「洗錢情報交換」、「防制人口販運」及「引渡」等條約、協定或備忘錄，展現台馬兩國共同體認防治跨國犯罪的重要性及必要性。

鄭銘謙表示，今天雙方所完成簽署的刑事司法互助條約，將使兩國在司法領域的合作關係更臻完善，往後兩國將可更順暢地進行調取證據、視訊證人、執行搜索扣押及凍結資產等刑事程序，並深化雙方在打擊跨境犯罪上的夥伴關係。

查克拉（Wisely Zackhras）指出，在當今這個相互緊密連結的世界中，打擊犯罪需要各國攜手合作，這次的刑事司法互助條約提供一個重要的合作架構，使雙方共同應對跨國犯罪行為，也透過條約共享關鍵資訊、促進法律程序，強化能力把犯罪者繩之以法。

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法務部的新聞資料表示，此條約為台灣今年簽訂的第一個刑事司法互助條約，同時也是鄭銘謙上任後簽署的第一個條約。

法務部指出，過去已與美國、德國、波蘭、貝里斯、聖露西亞、斯洛伐克、聖文森及格瑞那丁、諾魯、帛琉、吐瓦魯、韓國及日本等國家完成雙方司法合作條約、協定（議）或備忘錄簽署，今天再與馬紹爾簽訂刑事司法互助條約，展現台灣持續與國際社會建構司法合作鍊、共同打擊犯罪的決心。（編輯：戴光育）1140514