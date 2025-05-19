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副總統見IPC總會長 盼攜手爭取更多賽事主辦機會

2025/5/19 16:43
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（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統蕭美琴今天接見國際帕拉林匹克委員會（IPC）總會長安德魯帕森斯，感謝帕森斯支持台灣參與國際賽事，期盼未來繼續攜手合作，支持帕拉運動與運動員，並爭取更多賽事主辦機會。

總統府今天發布新聞稿表示，蕭副總統上午接見「國際帕拉林匹克委員會總會長安德魯帕森斯（Andrew Parsons）伉儷一行」，副總統致詞時首先歡迎訪賓來到台灣，她相信大家每次來訪，都能感受到台灣社會對運動的熱情不斷增長，台灣人民始終渴望舉辦國際賽事。

蕭副總統提到，幾天前大家都有參加世界壯年運動會的開幕典禮，台北市與新北市投入大量心力籌辦這場盛會，是台灣能為國際體育與競賽做出貢獻的難得機會。

副總統感謝帕森斯支持台灣參與這類國際賽事，她並指出，幾年前台灣曾主辦過國際帕拉林匹克委員會（IPC）會員大會，當時正值新冠疫情期間，但台灣把握每一個機會，積極推動全球體育運動普及與包容，確保每一位熱愛運動的人都能參與其中，相信這也是帕拉林匹克精神所在。

蕭副總統說，許多台灣的帕拉林匹克運動員表現傑出，在巴黎帕運締造優異成績，她很榮幸在運動員返台後與他們會面，並參觀其訓練場地。台灣將於今年9月成立「運動部」，進一步強化對體育發展的承諾與資源投入。

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最後，副總統說，期盼未來繼續攜手合作，支持帕拉運動與運動員，也爭取更多賽事主辦機會。

總統府表示，訪賓一行還包括大洋洲帕拉林匹克委員會主席保羅博德（Paul Bird）、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠等，由教育部長鄭英耀陪同，赴總統府拜會副總統。（編輯：林克倫）1140519

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