好萊塢片廠與工會聯名致函 籲川普為美製電影減稅

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國好萊塢電影製片廠與代表從業人員的工會，今天以聯名信促請美國總統川普為美國製作的電影提供稅賦減免。

日前川普表示，為了協助美國影業，希望對外國電影徵收100%關稅。

法新社報導，這封聯名信也獲得川普任命的兩位好萊塢「大使」強沃特（Jon Voight）和席維斯史特龍（Sylvester Stallone）簽署。

這封信由美國電影協會（Motion Picture Association，由主要片廠與串流媒體聯合組成的大型組織），以及代表導演、演員與編劇的工會發出，內容提出一系列可降低製作成本的稅賦減免措施。

美國影業界在聯名信中感謝川普對產業的支持，並且引發對製作流往海外的關注。

但信中並未提及川普的關稅計畫，川普的這項提議令產業困惑。觀察家表示，業界不知這種稅制要如何運作。

信中寫道：「目前，已有80多個國家對電影提供稅賦優惠，結果許多本來可在美國拍攝的作品，轉而選擇其它地方。」

「將更多電影製作回歸美國，需要全國性措施與廣泛的政策解方，包括...實施聯邦影視稅收激勵等長期措施。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）上週也提出聯邦稅收抵減的想法。

隨著電影製作轉移到更便宜的地點，美國影業已逐漸離開好萊塢及其周邊的傳統作業地點。

去年，洛杉磯的拍攝天數達到歷史最低，甚至比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間拍攝完全停止時還要少。

根據影業追蹤組織FilmLA稱，美國播出的電影或電視劇中，不到1/5是在加州製作。

電影製作量的流失將帶來重大經濟影響。根據信中內容，實地拍攝一部電影每天要花費超過67萬美元，僱用近1500名員工。

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川普4日在社群媒體宣稱，「美國影業正迅速滅亡」。

川普說，他已指示美國商務部和美國貿易代表署對「所有進入我國且在境外製作的電影」徵收100%關稅。（譯者：屈享平/核稿：徐崇哲）1140513