提供偏鄉醫療 南市醫大內區開巡迴門診

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市立醫院今天起每週二於大內區石子瀨社區活動中心提供內科（心臟科）門診，5月3日起還將在石子瀨天后宮加開骨科門診，盼為醫療資源相對較不足的偏遠地區提供服務。

台南市立醫院今天在大內區石子瀨社區活動中心啟動巡迴醫療門診，由院長蔡良敏率先開設心臟科門診，並隨即有民眾前往就醫，台南市政府衛生局長許以霖等人也前往關心。

蔡良敏表示，許多偏遠地區因人口老化與外出就醫不便，可能造成患者錯失就醫良機，響應健保署推動「全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案」，他率先到大內區開設心臟內科門診，號召醫師到醫療資源不足的地區為民眾服務，照顧居民健康，讓在地居民就醫更加便利。

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蔡良敏指出，健保署努力推行離島偏鄉地區醫療照護的各項計畫，多年來編列多項公務預算及健保支出投入提升當地軟硬體設施，在健康促進、疾病預防、早期診斷早期治療的概念下，及早預防及處置的效益更高。

他說，只要有機會為偏鄉醫療盡力，台南市立醫院就義不容辭，今天起每週二上午於石子瀨社區活動中心開設內科（心臟內科）門診，5月3日起則於石子瀨天后宮加開骨科門診，民眾可就近利用。（編輯：謝雅竹）1110419