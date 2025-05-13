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習近平中拉論壇致詞 再次強調關稅戰沒有贏家

2025/5/13 16:40
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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）中國國家主席習近平今天出席中拉論壇開幕式並發表致辭。習近平表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身，中國與拉美和加勒比國家發展振興是天然權利，願與拉方攜手啟動五大工程。

中拉論壇首屆部長級會議於2015年1月8日在北京舉行，今年恰逢10週年。據新華社報導，習近平在國家會議中心出席「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇）第4屆部長級會議開幕式並發表主旨講話。習近平宣布，中方與拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

習近平指出，中方願與拉方攜手啟動五大工程，包含團結工程、發展工程、文明工程、和平工程、民心工程。

習近平表示，「拉美和加勒比建交國始終堅持一個中國原則，中方堅定支持拉方走符合自身國情的發展道路，支持拉方維護國家主權獨立、反對外部干涉」。雙方順應經濟全球化大勢，推動貿易、投資、金融、科技、基礎設施建設等領域務實合作深化。

習近平說，未來3年，中方將向拉共體成員國提供3500個政府獎學金名額、1萬個到中培訓名額、500個國際中文教師獎學金名額、300個減貧技術人才培訓名額、1000個「漢語橋」項目到中團組名額，實施300個「小而美」民生項目，支持拉共體成員國開展中文教育。

他說，中方將首批向拉美和加勒比地區5個國家實施免簽政策，並適時擴大對地區國家覆蓋範圍。

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習近平表示，中方將進口更多拉方優質產品，鼓勵中國企業擴大對拉投資。未來3年，中方將每年邀請300名拉共體成員國政黨幹部到中考察訪問。

習近平最後強調，無論國際風雲如何變化，中國始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴。（編輯：朱建陵）1140513

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