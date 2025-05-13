AI輔助自主武器發展迅速 聯合國討論監管

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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）現代戰爭愈來愈常使用人工智慧（AI）控制的自主武器，各國代表今天在聯合國開會，重啟監管這類武器的行動。專家們示警，監管這類致命新技術的時間愈來愈急迫。

路透社報導，自主武器系統和AI輔助武器系統已在烏克蘭戰爭、加薩戰爭發揮愈來愈重要的作用。全球多國逐漸增加國防支出，也勢必會進一步促進這些正在快速發展的AI軍事技術。

然而，建立這類技術發展和運用的全球規範，其進展卻跟不上腳步。具有國際約束力的標準實際上也仍未訂出。

自2014年以來，特定傳統武器公約（CCW）參與國在瑞士日內瓦開會討論是否要禁止不需人類實質控制即可完全自主運作的武器系統，並監管其他的自主武器。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）定下2026年的期限，要各國針對AI武器運用制訂明確規範。但人權團體示警，各國政府對此缺乏共識。

奧地利外交部武器管制部門負責人克蒙特（Alexander Kmentt）說，必須儘快改變這種狀況。

他接受路透社訪問時說：「真的快沒時間了，必須儘快設置防範措施，避免一些最知名專家所示警的惡夢情境成真。」

今天在紐約舉行的聯合國大會，是聯合國第一次就自主武器舉行會議。

雖然這些商議不具法律約束力，外交官員仍希望能藉此向那些因擔心戰場優勢遭削弱而抗拒監管的軍事強國施加更大壓力。

倡議團體希望這次會議能推動各國達成一項具法律效力的正式文件。這次會議也將討論未涵蓋在特定傳統武器公約內的關鍵議題，例如道德和人權疑慮，以及非國家行為人使用自主武器的問題。

這些團體將這次會議視為重要試金石，看各國是否能在特定傳統武器公約下一輪談判於9月舉行之前化解歧見。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，許多國家支持具有約束力的全球框架，但美國、俄羅斯、中國和印度偏好採用國家層級的指導方針或現有國際法來規範自主武器。

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美國國防部發言人告訴路透社，「我們不認為現有法律不足」，自主武器對平民造成的風險實際上可能比傳統武器還低。

印度、俄羅斯、中國政府未回覆置評請求。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140513