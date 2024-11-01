路透：中國研究員以Meta模型開發軍用AI工具

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（中央社紐約31日綜合外電報導）根據學術論文和分析師的說法，與中國人民解放軍相關的頂尖研究機構已經利用Meta公開的Llama模型，開發出潛在的軍事應用人工智慧（AI）工具。

在路透社審查的一篇6月論文中，來自3個機構的6名中國研究人員，其中包括隸屬於中國人民解放軍主要研究機構軍事科學院的兩個機構，詳細介紹了他們如何將Meta的Llama早期版本作為基礎，開發出所謂的ChatBIT。

這些研究人員使用Meta於2023年2月發布的Llama 2 13B大型語言模型（LLM）並加入自己的參數，構建一個以軍事為重點的AI工具，用於蒐集和處理情報，並為作戰決策提供準確可靠的訊息。

這份論文指出，ChatBIT經過微調並「優化了在軍事領域的對話和問答任務」。研究發現，ChatBIT的性能優於其他一些AI模型，這些模型的能力約為OpenAI強大ChatGPT-4的90%。研究人員沒有詳細說明他們如何定義性能，也沒有具體說明AI模型是否已投入使用。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）副研究員張崑陽（Sunny Cheung）說：「這是第一次有實質證據顯示，中國人民解放軍軍事專家一直進行系統研究，並試圖利用開源大型語言模型的力量，尤其是Meta模型，來實現軍事目的。」張崑陽專門研究中國新興和軍民兩用技術，包括AI。

Meta已經公開發布了許多AI模型，包括Llama。Meta對其使用施加了限制，包括要求擁有超過7億用戶的服務向該公司申請許可。

根據使用規定，Meta也禁止將這些模型用於「軍事、戰爭、核工業或應用、間諜活動」和其他受美國國防出口管制的活動，並禁止用於武器開發及旨在「煽動和宣揚暴力」的內容。

然而，由於Meta的模型是公開的，因此該公司執行這些規定的手段有限。

在回應路透社的問題時，Meta引用其可接受的使用政策，並表示已採取措施防止濫用。

Meta公共政策總監蒙哥馬利（Molly Montgomery）在電話訪談中對路透社表示：「中國人民解放軍對我們模型的任何使用都是未經授權的，並且違反了我們可接受的使用政策。」

中國研究人員包括中國人民解放軍軍事科學院軍事科學信息研究中心和國防科技創新研究院的耿國桐和李偉偉，以及來自北京理工大學和中央民族大學的研究人員。

論文指出：「未來，透過技術完善，ChatBIT不僅將應用於情報分析，還將探索…戰略規劃、模擬訓練和指揮決策。」

中國國防部未回應置評請求，相關機構和研究人員也未回應。

路透社無法證實ChatBIT的功能和運算能力，但研究人員指出，其模型僅包含10萬條軍事對話紀錄，相較於其他大型語言模型而言相對較小。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131101