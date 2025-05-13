英業達首季每股賺0.47元 談關稅戰影響微乎其微

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（中央社記者吳家豪台北13日電）代工廠英業達今天召開法人說明會，公布第1季財報，毛利率及營業利益率雙率雙升，但業外認列匯兌損失新台幣4.9億元影響獲利，每股盈餘0.47元，季減29%、年增57%。

談到美中關稅戰暫時休兵，英業達總經理蔡枝安表示，在美中互降關稅之前，英業達原本就有90%以上產品都豁免，包括車用產品和筆記型電腦等，從中國以外地區出貨，且英業達在墨西哥也有工廠，到目前為止關稅戰對英業達影響「微乎其微」。

他進一步表示，美中貿易談判只是初步結果，後面還有90天時間可繼續協商，英業達目前暫時觀望，除了中國工廠之外，在泰國、越南、馬來西亞、墨西哥都設有生產基地，後續要看整個狀況發展，再做進一步應對。英業達已通過在美國投資設廠，未來會多一個生產基地可以備援。

展望下半年，蔡枝安說，受到關稅影響，不確定性很高，今年上半年預估營收會比下半年還要好，比例可能55%比45%，因為客戶比較保守，多少都有提前拉貨。

蔡枝安說，雖然今年筆電和伺服器訂單比去年好，但因為新台幣兌美元匯率升值，英業達須調整全年營收目標，原本預估會成長，現在調整為持平或小幅成長，若下半年變好，全年營運也會變好。

法人提問美國晶片禁令對中國業務的影響，蔡枝安表示，雖然客戶在中國，但訂單不見得銷往中國，因為客戶在海外有據點，可能銷往歐洲或東南亞地區。

英業達旗下英華達董事長何代水指出，川普1.0時期就面臨關稅問題，英華達轉移到馬來西亞及越南生產，這次關稅影響該避開的已經避開，會在3個月豁免期內努力出貨，滿足客戶需要。

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英業達今年第1季合併營收約1570.34億元，季減21%、年增20%；因產品出貨組合改善、生產順暢度增加，毛利率達6%，季增0.9個百分點、年增0.7個百分點；營業利益率2.2%，季增0.2個百分點、年增0.6個百分點；營業利益34.73億元，季減11%、年增63%；歸屬母公司稅後淨利17.03億元，季減28%、年增56%；每股盈餘0.47元。

受人民幣匯率變動影響，英業達今年第1季認列匯兌損失新台幣4.9億元，業外損失達13.21億元，明顯高於去年第4季業外損失9.3億元、去年第1季業外損失6.1億元。（編輯：林家嫻）1140513