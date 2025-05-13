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基隆民營垃圾車疑煞車失靈 下坡連撞4車

2025/5/13 15:32（5/13 15:41 更新）
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陳姓男子13日上午駕駛民營公司的垃圾車，行經基隆市培德路下坡路段時，疑煞車失靈接連追撞4輛車後，撞上電線桿才停下，並壓毀路旁民宅的屋簷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月13日
陳姓男子13日上午駕駛民營公司的垃圾車，行經基隆市培德路下坡路段時，疑煞車失靈接連追撞4輛車後，撞上電線桿才停下，並壓毀路旁民宅的屋簷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月13日
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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）陳姓男子今天上午駕駛民營公司的垃圾車，行經基隆市培德路下坡路段時，疑煞車失靈接連追撞4輛車後，撞上電線桿才停下，所幸陳男僅輕傷，確切肇事原因和事發過程待警方釐清。

根據拍攝到的畫面顯示，陳男（24歲）上午10時許，駕駛民營垃圾車由培德路往市中心方向行駛，行經下坡路段時，疑煞車失靈，先撞上前方的計程車後，計程車再推撞前方車輛，垃圾車接著從右側疾駛而過，接連擦撞停在路旁2輛車後，撞上電桿才停下，並毀損路旁民宅的屋簷。

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車禍現場電桿受到劇烈撞擊傾斜，纜線垂落，一度造成交通打結，附近居民見狀，合力上前將陳男抬出垃圾車外，所幸陳男僅小腿疼痛，送往衛生福利部基隆醫院治療，陳男經警方實施酒測後，沒有酒精反應。

一名女駕駛說，上午開車行經培德路時，突然被後方的計程車追撞，使得車子往左偏到中線，她見狀將方向盤往右打，接著就看見垃圾車一路往下衝，擦撞到她的車輛右方後照鏡，撞上電桿後停下來。（編輯：李錫璋）1140513

#基隆市
#垃圾車
#衛生福利部
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