2成民眾曾因外貌遭不友善對待 取綽號最常見

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（中央社記者曾以寧台北13日電）陽光基金會公布最新「民眾對外貌意向與經驗調查」，約2成民眾曾經歷至少1項因外貌而生的不友善對待，以「被取不喜歡的外號」19.3%最常見；且受取笑等比例也較往年提高。

陽光基金會倡導組主任莊麗真今天告訴中央社記者，基金會自民國102年起，每3年進行一次「台灣民眾對外貌的意向與經驗調查」，今年最新調查是於4月透過手機，針對全台22縣市18歲以上成人進行抽樣調查，共1123人完成受訪。

調查顯示，全台約每5名成年人，就有1人曾經歷至少1項因外貌而產生的不友善對待，其中以「被取不喜歡的外號」最常見，比例達19.3%，其次依序為「因自身外貌遭取笑」17.3%、「受到言語批評」15.5%、「被他人多看一眼」14.9%、「被他人刻意保持距離」5.3%，最後則是「在網路上遭遇不友善」1.8%。

莊麗真指出，對比往年調查結果，發現今年調查中，遭受多看一眼、受到取笑、被取外號及言語批評這4項比例，都有顯著上升；顯示因外貌引發的社會互動壓力依然普遍，社會不友善狀況甚至有增加的可能性。此外，也可能是隨著平權教育、尊重的推廣，使民眾敏感度提升，導致調查結果跟著上升。

對比過往針對顏面損傷傷友的調查，莊麗真指出，傷友最常遭受的不友善對待為被他人多看一眼（異樣眼光），高達7成，第2名是被他人刻意保持距離，再來才是受到言語批評，樣態與一般人相當不同。

職場方面，調查結果顯示，受訪民眾有25.3%最近5年有求職經驗，有面試經驗的民眾則僅約6.4%曾因外貌經歷到不適的求職過程。進入職場後，有7.6%曾因外貌而遭遇不友善情境，包括被同事、主管開玩笑或取綽號、被評論外貌等情形。

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值得注意的是，調查也發現，遭受不友善情境者，集中於女性、18至29歲、受僱者，以及對自己身體特徵感到困擾的族群；基金會過往調查也發現，顏面損傷傷友超過5成，在求職或就業過程中有遭遇不平等對待。

莊麗真指出，調查結果顯示，職場雖然越來越友善，但還是會發生不平等情況，且集中於特定族群。整體社會方面，則可推測因外貌而進行惡意對待情況減少，不過整體對於刻板印象、開玩笑等「無心之過」，都仍有待加強。（編輯：張雅淨）1140513