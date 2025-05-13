威力暘攻4大策略拚成長 關稅匯率變數影響小

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）車用電子控制單元（ECU）供應商威力暘董事長劉一郎今天表示，威力暘布局4大策略新品，預估2026年之後成長可期，由於主要市場在台灣和中國大陸，美中關稅議題對威力暘影響小，且威力暘以美元計價比重不到3%，匯率影響微乎其微。

威力暘下午舉行法人說明會，觀察美中關稅變數和新台幣匯率變化影響，劉一郎說明，威力暘出貨市場以台灣和中國大陸為主，出貨美國有限，美國關稅對威力暘沒影響。

至於匯率，劉一郎指出，威力暘交易主要貨幣以新台幣和人民幣為主，美元交易比重不到3%，匯率變化對威力暘影響微乎其微。

展望未來新品布局，劉一郎指出，威力暘布局4大策略，首先與日系廠商包括Denso、日本東海理化（Tokai Rika）、豐田合成（Toyoda Gosei）等，合作電池熱管理系統、高壓空調熱管理系統、人機介面相關ECU方案、座艙安全零件和離手偵測ECU等新品。

威力暘說明，電池熱管理系統應用已小量出貨，高壓空調熱管理系統應用預期今年底設計完成，最快年底小量出貨，預期2026年起逐步放量。

劉一郎指出，威力暘也提供YAMAHA電動船舶電力分配系統，智慧座艙人機介面控制器（HMI）供應ZF、AUTOLIV等第一階（Tier 1）大廠。

其次，劉一郎表示，威力暘持續與中國大陸車廠和日系合資車廠密切合作，布局車用電子ECU解決方案。

再者，劉一郎指出，威力暘響應台灣政府在地化供應鏈合作價值比率政策，積極與國瑞、福特、中華車等國內車廠深化合作。

此外，劉一郎表示，威力暘長期以來布局售後維修市場（AM）車用電子元件，持續鎖定散熱、空調、車窗及觸控模組等，2024年出貨年增超過30%，明年動能可期。

展望今年營運，劉一郎預估，威力暘今年業績較2024年持穩，預期2026年後業績成長看佳。

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法人預期，威力暘規劃2026年送件，計畫2027年轉上市。

從業績比重來看，威力暘指出，目前台灣占整體業績比重約6成、中國大陸占比約4成。從產品應用來看，目前車燈驅動ECU方案業績占比約5成，中國大陸汽車電子占比約4成，電子自行車應用占比約1成。（編輯：楊蘭軒）1140513