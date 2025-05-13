祥碩：今年業績可望優於去年 明年展望樂觀

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（中央社記者張建中新竹13日電）高速傳輸介面晶片廠祥碩總經理林哲偉今天表示，第2季營運可望延續成長趨勢，第3季客戶需求更好，預期今年業績表現將優於去年，明年展望依然樂觀。

祥碩下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果與未來展望。祥碩第1季營收新台幣25.1億元，季增32%，稅後淨利12.2億元，季增31%，每股純益16.39元。

祥碩指出，第1季營運成長動能主要來自代工產品需求強勁，晶片組提前拉貨，加上主要客戶高階主機板需求顯著增加，帶動USB4主控端控制晶片出貨增長。

林哲偉說，祥碩4月營收首度突破10億元大關，達到11.63億元，預期第2季在自有品牌與代工服務穩步成長，季營收可望延續成長趨勢，表現將優於第1季水準。

林哲偉表示，第3季客戶需求持續增加，第4季客戶往年會進行調節，祥碩業績可能會修正，不過，2025年營收可望優於去年。

林哲偉說，收購美商科點半導體（Techpoint）一案已進入尾聲，預計6月可以完成，將於下半年開始挹注營收與獲利。

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至於關稅的影響，林哲偉表示，北美占整體主機板市場比重約1至2成，此外，客戶在高階市場市占率持續提升，預期關稅影響可控。

林哲偉說，英特爾（Intel）於2020年出現製程技術轉換不順情況，不過在高階市場仍具有競爭力，如今客戶超微（AMD）與英特爾的競爭態勢與2020年不同，觀察兩家的產品定位和效能，預期超微在高階市場可望成長到2026年上半年，祥碩對於2026年營運展望依然樂觀。（編輯：張均懋）1140513