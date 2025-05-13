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秘魯世界遺產昌昌古城遭破壞 城牆驚見猥褻塗鴉

2025/5/13 15:37
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（中央社利馬12日綜合外電報導）秘魯文化部今天表示，列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的北部昌昌（Chan Chan）古城遺址週末期間遭到一名破壞者留下猥褻性塗鴉。

法新社報導，在已被瘋傳的影片中可以看見，一名年輕背包男在這座擁有超過600年歷史城堡建築群的城牆上，以噴漆留下一個巨大的男性生殖器塗鴉。

文化部表示：「這種行徑極不尊重我們歷史和文化遺產，也違反保護考古遺址的規定。」

目前身分不詳的這名破壞者將面臨最高6年徒刑。

根據聯合國介紹，昌昌遺址是前哥倫布時期美洲最大的土磚城，建築群包含寺廟、住宅和倉庫，常以抽象圖案裝飾。

於15世紀達到鼎盛的昌昌古城擁有約3萬人口、面積廣達20平方公里。

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昌昌位在首都利馬以北約550公里處，靠近沿海城市特魯希略（Trujillo），於1986年列入UNESCO世界遺產名錄。

昌昌遺址與印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）和卡拉爾蘇佩聖城（Sacred City of Caral-Supe）都是秘魯著名的考古遺址。（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1140513

#文化部
#北約
#哥倫布
#聯合國教科文組織
#塗鴉
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