高市推動創新生態系計畫 輔導9家團隊爭取運算資源

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市經濟發展局推動「建構亞灣創新生態系計畫」，協助新創全力衝刺AI創新應用，成功輔導9家新創團隊爭取到Taipei-1超級電腦運算資源，推動AI應用落地。

經發局今天發布新聞稿表示，「Taipei-1」由NVIDIA投資布局前瞻AI技術研發、建置AI超級電腦 「Taipei-1」，為全台唯一進入全球前50大的AI超級電腦，設置於高雄亞灣區。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市府主導「建構亞灣創新生態系」計畫攜手產業加速器StarFab、高雄在地專業算力管理調度團隊「數位無限」合作輔導新創，針對高雄產業需求提出解決方案。最終共9家新創成功取得DGX運算資源，全面提升技術研發實力。

廖泰翔指出，高雄產業多元，從大型工業、中小製造，到軟體研發與新創事業都有，適合推動AI應用落地。這次成功率隊爭取到Taipei-1算力資源導入，不只是科技加持，更是產業落地AI應用的重要契機。從ESG、石化、金屬、半導體到傳統紡織，根據企業需求與痛點導入智慧應用解決方案，以AI創新技術實際優化營運量能。

經發局近年透過「建構亞灣創新生態系計畫」，成為產業與新創之間的橋梁，提供驗證場域與政府支援，幫助新創打進供應鏈、拿下第一筆訂單。目前已有近70家企業與新創投入，促成後續合作與募資金額超過新台幣2億元。

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數位無限執行長陳文裕表示，公司在本次計畫負責主導與技術支援，專注於AI算力管理與高效能運算（HPC）應用。旗艦產品「AI-Stack」可簡化模型與環境建置，提升算力管理效率，幫助企業大幅降低導入AI的技術門檻與成本，是企業布局AI的重要工具。未來也期待以此經驗，協助新創更有效應用Taipei-1算力資源。

詠鋐智能執行長謝宗震表示，公司自主研發的AI演算法，開發出能源最佳化系統，幫助工廠節能減碳。去年透過「建構亞灣創新生態系計畫」，成功協助中鋼碳素針對高耗能鍋爐導入AI改造，節能效率最高達34%。（編輯：龍柏安）1140513