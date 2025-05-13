林逸欣新歌Evelyn淡寫遺憾 懷念網路不便的浪漫

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）歌手林逸欣將推出單曲Evelyn，描述彼此喜歡卻受限世俗眼光無法在一起的故事；林逸欣說，懷念沒有網路跟即時通訊的年代，為一句承諾守候整晚似乎更浪漫。

林逸欣15日將推出全新單曲Evelyn，這首情歌描寫一段曾經彼此喜歡，卻因世俗眼光而無法走到一起的故事，明天起連3天在Pop Radio首播。

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唱片公司分享，Evelyn的創作靈感來自於林逸欣自己及友人經歷，因為時機或世俗眼光而終究只能變為心中淡淡的遺憾。而她也懷念在沒有ICQ、MSN，甚至沒有網路和手機可以即時通訊的時代，「那時候人們會因為一封信、一通電話、一句承諾，就守在家裡等整晚。現在想起來，好像更浪漫、更真摯。」

林逸欣提到，填詞時剛好想要3個音節的名字，「試唱了幾個，Evelyn是最適合、最好聽的」，查詢之後才知道Evelyn在古時是男性專用名字，直到近代才演變成都是女生在用，笑稱寫歌長知識。（編輯：張雅淨）1140513