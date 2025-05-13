加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

林逸欣新歌Evelyn淡寫遺憾 懷念網路不便的浪漫

2025/5/13 15:33（5/13 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手林逸欣（圖）將推出單曲Evelyn，描寫一段曾經彼此喜歡，卻因世俗眼光而無法走到一起的故事，創作靈感來自林逸欣自己及友人經歷。（欣宇宙音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月13日
歌手林逸欣（圖）將推出單曲Evelyn，描寫一段曾經彼此喜歡，卻因世俗眼光而無法走到一起的故事，創作靈感來自林逸欣自己及友人經歷。（欣宇宙音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北13日電）歌手林逸欣將推出單曲Evelyn，描述彼此喜歡卻受限世俗眼光無法在一起的故事；林逸欣說，懷念沒有網路跟即時通訊的年代，為一句承諾守候整晚似乎更浪漫。

林逸欣15日將推出全新單曲Evelyn，這首情歌描寫一段曾經彼此喜歡，卻因世俗眼光而無法走到一起的故事，明天起連3天在Pop Radio首播。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

唱片公司分享，Evelyn的創作靈感來自於林逸欣自己及友人經歷，因為時機或世俗眼光而終究只能變為心中淡淡的遺憾。而她也懷念在沒有ICQ、MSN，甚至沒有網路和手機可以即時通訊的時代，「那時候人們會因為一封信、一通電話、一句承諾，就守在家裡等整晚。現在想起來，好像更浪漫、更真摯。」

林逸欣提到，填詞時剛好想要3個音節的名字，「試唱了幾個，Evelyn是最適合、最好聽的」，查詢之後才知道Evelyn在古時是男性專用名字，直到近代才演變成都是女生在用，笑稱寫歌長知識。（編輯：張雅淨）1140513

#成都
#林逸欣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：