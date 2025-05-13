剴剴案劉彩萱一審無期徒刑 北市府：支持從重量刑

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。台北市社會局表示，支持從重量刑伸張公義，將持續努力守護兒少安全。

台北市社會局透過新聞稿表示，面對剴剴案，沒有人是局外人，除了支持司法從重量刑以彰顯公理正義，更重要的是中央地方如何一同努力，在法制面及執行管理面持續精進，攜手守護兒少。

社會局指出，台北市長蔣萬安在得知剴剴案的第一時間，就高度重視並要求社會局全面清查、提出策進作為，而社會局經調查及介入處置，已對2名涉案保母各依「兒童及少年福利與權益保障法」第97條處最高額新台幣60萬元罰鍰、公布姓名。

社會局表示，市府同時推動改革守護計畫，包含強化保母訓練、增加無依兒童出養前訪視頻率、建立三方共訪機制等，並期待中央將相關策進作為入法，一同持續努力守護兒少安全。

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另方面，關於劉姓姊妹另涉以布條綑綁等方式凌虐潘童、蔡童，社會局透過新聞稿澄清，於113年3月間接獲另2名幼童通報案件後，立即啟動調查，經訪視獲報前2名幼童人身安全無虞。

至於2名幼童是否遭劉姓保母姊妹不當對待，社會局表示，分別於113年5月21日及114年3月25日函請台北地檢署提供起訴書或相關資料，期間多次致電詢問，以便進行後續行政裁處，直至114年4月28日才接獲地檢署回函，並已經分別開罰劉姓保母姊妹最重60萬元與公布姓名，未有所謂拖延情事。（編輯：蕭博文）1140513