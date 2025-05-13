蔡明忠親赴新莊棒球場 勉悍將球員教練找回初心

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將戰績不佳、傷兵狀況多，今天賽前「大董」蔡明忠親自到新莊棒球場勉勵球員、教練，由領隊林華韋轉述，主要是勉勵球員找回打球初心，回報球迷對球隊的支持。

富邦悍將隊從開季開始傷兵狀況多、影響戰力，近期吞下6連敗，今天賽前戰績7勝21敗、排名墊底，今天在主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，賽前球員、教練團也有閉門會議。

富邦集團董事長蔡明忠親自到新莊棒球場勉勵球員、教練，也踏上球場稍微看了賽前練習，並與總教練陳金鋒、領隊林華韋、執行副領隊郭泰源、副領隊林威助談話。

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林華韋轉述，蔡明忠主要是鼓勵大家，找回打球初心，回報一直支持球隊的球迷；被問起是否會有教練團異動討論，林華韋表示目前沒有。

球隊戰績不佳，林華韋提到，關於技術面要加強的部分當然有，無需一一點出，大家會持續努力。（編輯：張雅淨）1140513