加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

蔡明忠親赴新莊棒球場 勉悍將球員教練找回初心

2025/5/13 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將戰績不佳、傷兵狀況多，今天賽前「大董」蔡明忠親自到新莊棒球場勉勵球員、教練，由領隊林華韋轉述，主要是勉勵球員找回打球初心，回報球迷對球隊的支持。

富邦悍將隊從開季開始傷兵狀況多、影響戰力，近期吞下6連敗，今天賽前戰績7勝21敗、排名墊底，今天在主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，賽前球員、教練團也有閉門會議。

富邦集團董事長蔡明忠親自到新莊棒球場勉勵球員、教練，也踏上球場稍微看了賽前練習，並與總教練陳金鋒、領隊林華韋、執行副領隊郭泰源、副領隊林威助談話。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林華韋轉述，蔡明忠主要是鼓勵大家，找回打球初心，回報一直支持球隊的球迷；被問起是否會有教練團異動討論，林華韋表示目前沒有。

球隊戰績不佳，林華韋提到，關於技術面要加強的部分當然有，無需一一點出，大家會持續努力。（編輯：張雅淨）1140513

林華韋
悍將新洋投布坎南有美日韓職資歷 簽自培投手王偉軒悍將與羅戈談約無具體回覆 林華韋：看起來較不樂觀
蔡明忠
新台幣強升 蔡明忠：盼對壽險業傷害只是一拳富邦董座蔡明忠東海開課 笑稱注意誰滑手機
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
悍將回主場新莊迎戰雄鷹 李東洺先發盼止6連敗
66
更多編輯台推薦新聞：