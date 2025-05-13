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新加坡新內閣名單受矚 分析：預料有更多4代部長

2025/5/13 14:59
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（中央社記者吳昇鴻新加坡13日專電）新加坡人民行動黨蟬聯執政，隨著國際會議將至，學者認為，完成第3代到第4代領導權力交接的總理黃循財，預料近期宣布新一屆內閣名單，更多政府部門可能由第4代部長領導，黃循財也可能委任與他同屬第4代團隊的副手。

新加坡全國大選5月3日舉行，執政黨人民行動黨以65.57%的得票率，贏得97個國會議席中的87席，蟬聯執政。

國際安全會議「香格里拉對話論壇」將於5月底舉行。新加坡媒體聯合早報報導，新加坡管理大學法學院副教授陳慶文指出，他認為將有更多政府部門交由第4代部長領導。黃循財去年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌人民行動黨完成第3代到第4代領導權力交接。

目前仍由第3代部長掌管的部門，包括副總理顏金勇負責的貿工部、2008年就進入內閣的尚穆根（K. Shanmugam）負責的內政部和律政部，以及選前引退的黃永宏所負責的國防部。

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陳慶文指出，預計顏金勇將繼續擔任副總理，另一個副總理職位的熱門人選，包括教育部長陳振聲和國家發展部長李智陞。陳振聲現年55歲，他2011年當選後就出任政務官，先後出掌社會發展青年及體育部、社會及家庭發展部、貿工部以及教育部。

陳振聲所領軍的丹戎巴葛集選區（Tanjong Pagar GRC）在全國大選中獲得81.03%的得票率，是集選區中的票王。（編輯：唐聲揚）1140513

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