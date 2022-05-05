「女外科」喜劇包裝血淚 原著劉宗瑀盼珍惜醫護

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改編自小說的電視劇「村裡來了個暴走女外科」5日舉辦首播記者會，演員風田（左起）、蔡淑臻、原著作者劉宗瑀與演員杜姸出席，盼在喜劇包裝下，能讓觀眾看見醫療人員的辛苦。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月5日

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（中央社記者王心妤台北5日電）公視新劇「村裡來了個暴走女外科」今天舉辦首播會，主角蔡淑臻表示，演出後更加認識醫療專業，疫情下也更能感受醫護辛苦；原著「小劉醫師」劉宗瑀，則盼大家呵護第一線人員。

「村裡來了個暴走女外科」故事改編自劉宗瑀醫師同名小說，描述女外科醫師小劉到鄉村小醫院，利用自己特殊技能與處世原則，改變村裡各式各樣令人眼界大開又啼笑皆非的醫療狀況。

公視代總經理徐秋華、導演賴孟傑、演員蔡淑臻、風田、杜姸、蘇瀅、許乃涵、湯志偉、海裕芬、鄭志偉等人今天都出席首播記者會，現場特別安排讓蔡淑臻劇中喜歡的2名消防隊員半裸登場，作勢噴泡泡幫現場人員「滅火」，意外成為笑點。

「村裡來了個暴走女外科」雖是喜劇，仍呈現醫護人員面臨的真實狀況，像是偏鄉醫療人力不足，醫病兩者之間的緊張關係，以及他們的汗水與淚水。

小劉醫師受訪時表示，沒想到這本書有機會變成電視劇，更打趣說：「未來搜尋小劉醫師都會出現蔡淑臻。」蔡淑臻則感謝小劉醫師給予的專業建議，不只有上百名醫療顧問現場把關，也在手術房收集空盒等耗材，盡力還原真實現場。

「村裡來了個暴走女外科」7日起每週六在公視播出。（編輯：屈享平）1110505