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NBA柯瑞續因傷缺陣 勇士不敵灰狼瀕淘汰

2025/5/13 14:49（5/13 15:14 更新）
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NBA金州勇士13日不敵明尼蘇達灰狼。（美聯社）
NBA金州勇士13日不敵明尼蘇達灰狼。（美聯社）
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（中央社記者陳容琛台北13日電）美國職籃NBA金州勇士在球星柯瑞持續缺陣下，今天西區準決賽第4戰以110比117不敵明尼蘇達灰狼，不僅無緣扳成戰局，還讓對手率先取得系列戰聽牌。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在系列賽首戰僅打了13分鐘，就因為左後腿筋拉傷退場，根據球團評估至少要休息1週，最快也得第5戰才能復出，因此灣區軍團只能寄望另名球星巴特勒（Jimmy Butler）扛下重任，幫助球隊盡力延長戰線，讓柯瑞能夠順利回歸賽場。

然而，勇士在順利首戰開出紅盤後，接連吞下敗仗，甚至近兩戰皆未能捍衛主場，導致系列戰陷入1比3落後、逼近淘汰邊緣。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後接受媒體聯訪時坦言，少了柯瑞情況下，球隊在進攻端空間沒有這麼多，並強調回去會在看影片，尋找突破機會。

其實此役勇士在上半場發揮不錯，帶著2分領先進入中場休息，沒想到易籃後進攻端突然崩盤，讓比差瞬間被擴大，即便第4節奮力反撲仍為時已晚，最後以7分差落敗，其中不到30%的團隊三分球命中率是在主場吞敗的主因之一。

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勇士本場從替補出發的庫明加（Jonathan Kuminga）依舊繳出不俗表現，攻下全隊最高23分，不過缺少其餘隊友的火力支援，尤其季後賽經驗豐富的球星巴特勒僅進帳14分。

至於灰狼部分，愛德華茲（Anthony Edwards）飆進6記三分球、狂轟30分，外帶5助攻、2抄截，搭配藍德爾（Julius Randle）挹注全場最高31分，聯手幫助球隊取勝，目標下一戰回到主場力拚晉級西區冠軍賽。（編輯：李亨山）1140513

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