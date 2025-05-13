澳洲智庫：中國威脅下 台灣須速解決國安預算爭議

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（中央社記者丘德真雪梨13日專電）澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾向中央社指出，台灣朝野必須及早就國防預算及國土韌性預算爭議達成共識，否則恐怕影響到台灣是否能有效爭取包括澳洲等夥伴的持續支持。

位於坎培拉的智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）9日發表專題文章「台灣政治兩極化恐危及其韌性及安全」（Taiwan’s polarised politics risks undermining its resilience and security），作者為前紐西蘭總理及內閣部（Department of the Prime Minister and Cabinet）資深分析師、現任澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾（Ray Attrill）。

厄崔爾在文章中指出，台灣有關國防預算及國土韌性預算的爭議，正目益削弱台灣面對來自中國威脅的應對能力。

他在接受中央社訪問時說，對國際社會來說，台灣在野陣營持續推動大幅刪減國防預算及國土韌性預算的做法，釋放出「令人擔憂」的訊息，「令人擔憂之處是在於，有關爭議釋放出這樣的訊息：原來台灣各主要黨派之間，對國防政策和國家安全這些議題是不一定能達成政治共識的。」

厄崔爾認同台灣要如何處理與中國的長遠關係、以及如何避免挑釁中國等問題，是涉及台灣內部複雜的民主辯論過程；不過，他同時提醒，就觀感而言，台灣朝野如果無法針對這些爭議達成共識的話，國際社會可能會以為台灣仍在猶豫要不要捍衛自己的國家。

他說：「對一些並未密切關注台灣民主政治的外國人而言，他們所看見的是台灣即使到了外敵臨近的此刻，仍搞不清楚自己到底想要怎樣的國防和國家安全政策。」

他解釋，針對國防政策和國家安全議題，台灣朝野沒有共識；這是一般民主國家少見的。他說：「大多數民主國家的主要黨派之間，都會試圖針對國防、外交議題達成某種共識，以便讓政府官僚系統明白到，即使政黨輪替，也不會被迫突然逆轉既定的做法；而且，這樣也能讓其他國家明白，針對國防等特定議題，並沒有任何讓外國勢力可以干涉的空間。」

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厄崔爾提醒，在俄羅斯以武力侵略烏克蘭之前，烏克蘭也曾經遭遇內部重大爭議，其中經驗值得台灣引以為鑑；他說：「（俄羅斯入侵）以前，烏克蘭語人口和俄語人口之間互相敵視，甚至不少俄語人口本來是親俄的；不過，到了俄軍人侵時，烏克蘭內部爭議隨即被擱置一旁，他們全都明白到自己是烏克蘭人。」

他強調：「我不希望看見，台灣要等到為時已晚的關頭、等到軍事衝突已經發生的時候，台灣朝野才對國防和國家安全議題達成共識。」（編輯：高照芬）1140513