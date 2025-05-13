九鵬基地陸射劍二飛彈射擊 3發全中展現防空戰力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林克倫屏東13日電）國軍今天上午在屏東九鵬基地舉行「114年度精準飛彈射擊」，由58與43砲指部防空營分別射擊2枚與1枚陸射劍二飛彈，均成功命中目標，展現國軍精準防空戰力。

今天上午的演練科目包括模擬定翼機、旋翼機與無人機來襲，現場可看到58與43砲指部各出動1輛劍二飛彈車進行演練；現場還部署火蟻無人機，起飛模擬不明飛行器入侵，供參演官兵演練雷達追蹤、辨識與追瞄等科目‧

實彈射擊於上午約9時34分起實施，58砲指部陸射劍二飛彈車先陸續發射2枚劍二飛彈，之後是43砲指部飛彈車發射1枚；由於劍二射程達15公里，已在視距之外，發射後只見飛彈直衝天際消失在視野，再隔數秒之後、遠方天空則傳來「砰」一聲，成功擊中靶機。

為驗證武器裝備性能及部隊訓練成果，國軍13日在屏東九鵬基地及周邊地區進行精準飛彈射擊「神弓操演」，由43砲指部及58砲指部實施「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊。中央社記者翁睿坤攝 114年5月13日

43砲指部副指揮官何相儀上校受訪時指出，年度實彈射擊操演是防空部隊驗證平時戮力訓練成果，並展現防衛戰力的關鍵任務，全體官兵秉持「戰備即日常、訓練即實戰」信念，確實執行每一道操作流程與戰術演練，因為唯有將平時訓練做到極致，才能在面對真實威脅時臨危不亂、有效應對。

何相儀表示，本次演訓所操作的陸射劍二防空飛彈系統，運用相列雷達車進行目標搜索與追蹤，能避免射擊期間受到目標區域其他熱源的干擾，且射程及防禦範圍較以往廣泛，可有效肩負野戰防空重任，提升部隊整體戰力與反應能力。

此外，今天現場出現一個小插曲，1架火蟻無人機在起飛時因為側風過大，落摔在跑到旁山溝。

透過 Google News 追蹤中央社

陸射劍二為天劍二型飛彈衍生型，以汰換民國76年成軍、面臨壽期及消失性商源的檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統，擔負中低層防空。

陸射劍二有效射程可達15公里，車組可於偵搜範圍執行360度搜索追蹤及監控，具備可掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力，亦可與現役復仇者飛彈、雙聯裝刺針飛彈整合，強化區域防空能力。（編輯：蘇龍麒）1140513

國軍13日上午在屏東九鵬基地舉行114年度精準飛彈射擊「神弓操演」，現場出現小插曲，一架火蟻無人機在起飛時因為側風過大而翻覆。中央社記者翁睿坤攝 114年5月13日

一架火蟻無人機起飛時因側風過大，掉落至跑道旁山溝，官兵前往查看。中央社記者翁睿坤攝 114年5月13日

43砲指部及58砲指部實施「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，展現堅實防空戰力。中央社記者翁睿坤攝 114年5月13日