年度首梯後備軍人志願參加步槍射擊 以行動挺國防

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）國軍年度首梯次「後備軍人志願參加步槍射擊訓練」16日在台南登場，實施箱上瞄準、障礙板的立姿、跪姿、臥姿等應用射擊，以及鑑定射擊臥射，以強化基礎射擊技能。

青年日報報導，國軍年度首梯次「後備軍人志願參加步槍射擊訓練」16日在陸軍步兵137旅登場，16名來自陸、海軍等不同單位的後備軍人，穿戴防護背心及頭盔實施T91步槍歸零射擊、175公尺應用射擊及鑑定射擊。

其中，去年榮獲全民國防教育傑出貢獻獎團體獎項的台南市全民國防教育協會，包括理事長蘇豐裕在內的5名會員，特地穿著服役時的陸軍、陸戰隊迷彩服，重回營區參與射擊訓練。

報導指出，本次訓練首先實施箱上瞄準及射擊障礙板預習，由137旅指派教官、助教協助指導瞄準練習和射擊動作，並在下達靶場安全規定後，展開實彈射擊。

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報導說，參訓人員先後進行歸零射擊3個彈匣，9發子彈；障礙板的立姿、跪姿、臥姿等應用射擊3個彈匣，9發子彈；鑑定射擊臥射3個彈匣，30發子彈，循序漸進熟稔步槍射擊程序與技能，並透過槍枝表尺調整，以達到「人槍合一」目標，進一步強化精準的射擊能力。

訓練結束後，137旅頒發合格證書，旅長邵上校感謝參與此次志願射擊訓練的後備人員付出心力和時間，回到營區重拾軍旅技能，為堅實整體後備戰力貢獻一己之力，也期許後備軍人在各個工作崗位，協力推展並凝聚全民國防理念。（編輯：林克倫）1140417