罷免林俊憲與王定宇案起訴書曝光 國民黨：羅織罪名

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）南檢日前偵結起訴民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及不法案，今天起訴書內容曝光，國民黨表示，檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名、惡意炒作，已嚴重傷害司法公信力與台灣民主根基。

南檢8日偵結起訴民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及不法案，在押國民黨台南市黨部副主委莊占魁移審台南地院，地院晚間以莊占魁坦承犯行，裁定新台幣20萬元交保。

王定宇今天在臉書曝光起訴書內容，根據起訴書，莊占魁今年1月接獲國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供兩罷免案各3000份罷免提議書。

國民黨下午透過聲明回應，批評檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名、惡意炒作，已嚴重傷害司法公信力與台灣民主根基。

國民黨表示，檢調在總統賴清德上任後，「小案大辦」的荒謬行動，不惜大動作搜索在野黨部，目的就是要押人取供、製造寒蟬效應。這種做法早已偏離正常司法程序，形同將國家機器淪為政治清算的打手，令人痛心。

國民黨說明，根據最新民調結果，近5成民眾認為目前的司法只針對國民黨辦案，缺乏公平性；更有超過半數民眾認同「賴總統上任1年便不斷動用司法手段對付黨內外反對者，台灣民主正面臨重大威脅」的說法。這不是在野政黨的主觀批判，而是全體社會的共同警覺。

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國民黨強調，民主社會容許政黨競爭與多元聲音，絕不容許執政黨以司法打壓異己，有心人士更不必炒作起訴書、超譯故事，只為全面搜索在野黨中央。

國民黨呼籲，司法體系未來應秉持「法律之前人人平等、毋枉毋縱」的精神，公平審理本案，勿讓政治力繼續污染司法、傷害民意信任。（編輯：林興盟、張若瑤）1140513