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張瑋麟當選加拿大國會議員 宜蘭老家獲貼紅榜祝賀

2025/5/13 14:47（5/13 14:51 更新）
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張瑋麟參與加拿大國會議員大選勝出，成為史上第2名台裔國會議員，張瑋麟老家在宜蘭市，宜蘭縣代理縣長林茂盛（右4）、宜蘭市長陳美玲（右2）12日前往張家貼紅榜，並與張瑋麟的父親張愛國（右3）合影。（宜蘭市公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月13日
張瑋麟參與加拿大國會議員大選勝出，成為史上第2名台裔國會議員，張瑋麟老家在宜蘭市，宜蘭縣代理縣長林茂盛（右4）、宜蘭市長陳美玲（右2）12日前往張家貼紅榜，並與張瑋麟的父親張愛國（右3）合影。（宜蘭市公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月13日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）張瑋麟在加拿大大選勝出，成史上第2名台裔國會議員，張瑋麟老家在宜蘭市，宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲等人，昨天前往張家貼紅榜「高才碩望」及「宜蘭市之光」祝賀。

初入政壇的台裔候選人張瑋麟，在加拿大大溫哥華地區本拿比中央區（Burnaby Central）代表聯邦自由黨參選，成功挑戰加拿大新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh），成史上第2名台裔國會議員。

現年39歲的張瑋麟，小學六年級時隨父母從台灣移民加拿大，高中畢業後至澳洲墨爾本大學攻讀法律，隨後又至英國牛津大學攻讀碩士，專精國際商務法的張瑋麟，在澳洲、台灣和加拿大都擔任過執業律師。

林茂盛、陳美玲、宜蘭市大新里長侯佩婷等人，昨天一同前往張家貼紅榜。陳美玲說，張瑋麟以39歲打敗駔勉誠，相當不容易更不簡單，一路上的堅持與努力，「我們為你恭喜，以你為榮，台灣之光」。

侯佩婷今天向中央社記者表示，張瑋麟老家在宜蘭市經營免洗餐具店，張瑋麟的父親張愛國則是宜蘭市大新里鄰長，張愛國是名純樸且實在的老實生意人，長年規規矩矩地做生意，與鄰里相處很和諧，配合度也很高，才會請張愛國擔任鄰長一起為里民服務。

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至於張瑋麟，侯佩婷說，她當里長時，張瑋麟已在加拿大，曾2次見過張瑋麟，上次約在7年前與張瑋麟碰面。

加拿大首名台裔國會議員是2011年在多倫多Willowdale選區當選的保守黨國會議員梁中心（Chungsen Leung），他在2015年大選時落敗，未能成功連任。（編輯：李錫璋）1140513

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