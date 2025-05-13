南茂：第2季不確定性高 策略以提升稼動率優先

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂董事長鄭世杰今天表示，第2季處於美國高額對等關稅暫緩期間，供應鏈態度保守，產業狀況不明、不確定性高，記憶體動能優於面板驅動晶片（DDIC）產品，第2季策略優先提升稼動率，今年審慎規劃資本支出。

鄭世杰表示，因應關稅議題帶給大環境不確定性，南茂今天董事會決議，14日起至7月13日再度啟動實施庫藏股，預計買回1500萬股，每股買回區間在18.87元至35元，買回後轉讓股份給員工。

南茂下午舉行線上法人說明會，展望第2季營運，鄭世杰指出，第2季處於美國高額對等關稅暫緩期間，供應鏈持續觀察，態度相對保守，整體產業狀況不明朗，後續不確定性高，南茂會根據產能利用率狀況與客戶後續需求，審慎規劃資本支出，策略上優先考量提升稼動率。

展望記憶體產業，鄭世杰指出，價格回穩、客戶備貨積極，記憶體動能優於面板驅動晶片產品，其中動態隨機存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（Flash）動能加溫，其中快閃記憶體主要受惠人工智慧（AI）應用拉貨，至於面板驅動晶片手機應用產品備貨增加，小尺寸相關產品稼動水準提升。

展望下半年，南茂說明，下半年產業能見度仍不明朗，觀察上半年急單後客戶拉貨力道，預估記憶體能見度較面板驅動晶片佳，包括編碼型快閃記憶體（NOR Flash）和LPDDR等。

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觀察第1季營運，鄭世杰指出，首季受惠短單挹注，加上平均稼動率約62%，較2024年第4季的59%微增。

南茂第1季合併營收新台幣55.32億元，季增2.5%、年增2.1%，單季毛利率9.4%，季減0.1個百分點、年減4.8個百分點，受到業外收入及匯兌收益減少影響，第1季歸屬母公司業主獲利1.76億元，季減24.1%、年減59.7%，單季每股基本純益0.24元。（編輯：張均懋）1140513