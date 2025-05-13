北市防針孔辦法估5月實施 擴大公共場所偵測範圍

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市建管處表示，公共場所防止針孔攝影管理辦法修正草案已通過，5月底前實施，修法重點在擴大偵測執行公共場所範圍及管理機關，若公共場所發現針孔將依法報警偵辦。

台北市政府曾訂定公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法，有議員曾指此辦法多年未修正，加上先前有多處場所發生偷拍事件，市府去年提修法卻僅開1次會，速度慢，難看出積極作為。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，此辦法於2002年7月26日訂定發布，施行至今超過20年，有需特別檢討之處，為強化公共場所隱私權保障，今天上午市政會議已拍板通過「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」修正草案，將於5月底前發布實施。

建管處表示，此次修正管理辦法重點，主要是擴大明定偵測執行的公共場所範圍，及採明確分列管理機關，以落實針孔攝影機偵測執行及管理，保障民眾在公共場所內隱私權。

依修正內容，涉及管理機關包含台北市教育局、衛生局、社會局、體育局、產業發展局等局處，並明訂各機關主責的公共場所，如兒童課後照顧服務中心的管理機關為教育局、按摩場所為衛生局等。

建管處指出，公共場所業者應負責對場所內的廁所、浴室、更衣室、哺集乳室或其他類似設施，實施反針孔攝影偵測，並作成紀錄，執行頻率每月至少1次，且紀錄偵測結果書面格式，由台北市政府警察局訂定。

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建管處表示，必要時，各公共場所管理機關能要求增加執行次數；如業者規避、妨礙、拒絕檢查，管理機關可用行政手段進行行政指導。若構成其他相關法令的違規行為，管理機關可依相關法令規定辦理，也就是說，若發現針孔，因涉及違反妨害秘密罪嫌，將報警偵辦。

建管處指出，考量此次修法擴大實施針孔攝影機偵測執行的公共場所範圍，影響眾多業者，發布施行起將有3個月的緩衝宣導期，提醒業者務必依法提早因應落實偵測執行作業。（編輯：張銘坤）1140513