微笑行動／昔日人助台灣、今日台灣助人 跨國栽培越南醫師

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微笑行動 越南顱顏重建義診2（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄29日電）義大醫院副院長及整形外科部長鄭勝峯，2002年起幾乎年年率隊前往越南義診，僅近年因COVID-19間斷。服務多年後再回頭看醫師誓詞，鄭勝峯越發能體會誓詞精神。

「我鄭重宣誓將奉獻一切為人類服務，不容有年齡、疾病、社會地位等任何考量」，今年66歲的鄭勝峯唸起醫師誓詞，仍鏗鏘有力。他說，40年前初唸誓詞，其實沒有太多感覺，但執業40年後，卻越發清楚誓詞的精神及自己當醫師、想服務病人的初衷。

一次隨老師、中研院研究院士魏福全受邀前往越南執刀，鄭勝峯看到越南無數等待治療的孩童，深受震撼，開始了每年義診服務。

鄭勝峯細數1870年前後，馬雅各、馬偕等人相繼來台，除了宣教，也兼做醫療；他說，這些與台灣毫無關係的人，卻在這裡奉獻一輩子，讓他深受感動。還有美國出身的羅慧夫1959年來台，在台奉獻40年，1999年才退休回到美國。

「台灣現在有能力了，應該走出去幫助別人。」鄭勝峯說，當年外國人有如此胸襟服務與自己一點淵源都沒有的台灣，台灣多年來受惠良多，如今醫學進步、自己也有能力了，台灣應該回饋世界村，盡力幫忙、服務其他種族的人。

年復一年，他帶著最後一年的總醫師與主治醫師共組團隊，前往越南提供醫學中心等級的醫療服務。鄭勝峯說，很多人詬病義診是帶年輕人去練刀，「但我們不是，我們一定是資深醫師，出國義診，水準要跟國內一樣，甚至更好」。

「授人以魚，不如授人釣魚。」除了替當地病患治療，鄭勝峯的團隊也協助當地培育專業醫療人員，透過示範、教學、演講等，訓練當地種子醫師，提升越南外科醫師技能，從根本解決醫療問題，也讓更多病患即使不靠外籍醫師義診，也能在當地獲得最好治療。

鄭勝峯義診團隊之一的義大醫院整形外科部長施翔順說，教人就是盡心盡力的教、不藏私，其實藏私行為在醫療界並不罕見，「但我們不會，我們每次都是盡心盡力教」。

施翔順認為，有國外醫師需要台灣醫師技術指導，那是對台灣醫師的肯定，所以「只要他們開口，我們就教，不會去計較花了多少時間」。

自從鄭勝峯到義大醫院，至今已挑選多名優秀種子醫師來台，接受高階顯微手術教育和養成。其中一人是越南陸軍108醫院（108 Military Central Hospital）整形外科主任Dr. Tai Son Nguyen，其所屬的陸軍108醫院是越南軍方的頂尖醫院，如今已成為越南顯微手術的教學重鎮。

近年雙方交流更拓展到麻醉風險評估與術後恢復照顧等「安全手術」主題，盼每年約有300萬場手術的越南，能建立「病安文化」，遇到術後合併症不再是隱瞞不報，而是正視人都會犯錯的事實，落實通報並逐步降低手術風險。

近年即使受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法出國，鄭勝峯也持續透過與越南視訊，協調義大醫院團隊與文藻外語大學，克服語言溝通障礙建立「唇顎裂病童手術後的吞嚥與語言治療合作計劃」，提供全方位的永續治療。（編輯：孫承武）1110629