展台灣女力 國際女醫師協會世界大會6/24首來台

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）不受疫情影響，國際女醫師協會首度在台灣舉行3年1次的世界大會，6月24日起連續3天，各國女醫師將分享婦幼議題及防疫經驗，總統蔡英文也將演講，向國際展示台灣女力。

國際女醫師協會（MWIA）是世界衛生組織（WHO）諮詢團體，成立百年以來，首次在台灣舉辦3年1度世界大會。

台灣女醫師協會理事長賴瓊慧今天晚間告訴中央社記者，台灣女權亞洲第一，「我們還有女總統」，台灣女醫師協會1954年成立，1956年就加入MWIA，非常榮幸取得世界大會主辦權。

賴瓊慧說，因為遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，所以這次世界大會改為混合實體和線上交流，實在不願意錯過千載難逢的機會，希望開放更多有意願的各國女醫師來台分享，特別向衛福部及外交部申請「會議泡泡」專案，讓國際女醫師協會理事長、秘書長等9名重要成員和演講者來台。

賴瓊慧指出，值得關注的是，這次國際女醫師協會世界大會第1天，蔡總統將到場演講，除了科學及醫療實力，更希望讓世界看到台灣女力；會議第2天則有前副總統陳建仁到場演講，向世界分享台灣防疫經驗；第3天有經濟部長王美花專題演講。

賴瓊慧表示，這次國際女醫師協會世界大會主題不只著重在婦幼議題，更涵蓋各領域新知，包含性別平等、職場與家庭平衡、打造友善育兒環境等，女醫師從政之路，女醫師對於醫教的使力點，專業力及領導力培訓等議題，期許讓國際看到台灣女醫師優勢及強項。

各國外科及內科女醫師也會分享，在疫情期間的工作生活平衡，醫學教育層面則是探討借鏡德國與西方國家在醫學院的時候，讓性別議題自然融入醫教，及處理職場暴力議題。

賴瓊慧說，雖然這次會議是採取混合實體和線上交流，但台灣的熱情一定能打破線上與現場距離，有信心拉近彼此。（編輯：管中維）1110619