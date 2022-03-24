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華裔醫生選菲律賓副總統 臉書擁1600萬粉絲盼助窮人就醫【專訪】

2022/3/24 10:43（3/24 11:23 更新）
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菲律賓副總統候選人許偉利接受中央社專訪表示，他不是傳統政治人物，靠社群媒體才有機會選副總統，期盼未來能幫助窮人解決就醫問題。圖為去年10月許偉利出席造勢活動。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月24日
菲律賓副總統候選人許偉利接受中央社專訪表示，他不是傳統政治人物，靠社群媒體才有機會選副總統，期盼未來能幫助窮人解決就醫問題。圖為去年10月許偉利出席造勢活動。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月24日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）菲律賓將於5月9日舉行總統大選，副總統候選人之一是華裔醫師許偉利。與對手不同的是他沒有政治背景，卻擁有1600萬臉書粉絲，期盼能夠當選以幫助窮人解決就醫困難問題。

政治明星、馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）搭檔許偉利（Doc Willie Ong），正角逐菲律賓下屆正副總統寶座。

58歲的許偉利近日接受中央社專訪表示，身為內科醫生和心臟病專家，他長年為弱勢民眾義診。後來他開始經營社群媒體，在臉書提供醫療諮詢，「我在臉書上獲得約1600萬粉絲追蹤，所以我在思考，如何給予貧困病患更多幫助」。

他表示，去年，杜馬戈索邀請他擔任競選搭檔。「他告訴我，如果我加入，將可以幫助數百萬菲律賓人。所以即使這很困難，我也會全力以赴。」

許偉利說：「我想我是第一個競選副總統，而且擁有1600萬臉書粉絲的菲律賓華人。」

他表示，杜馬戈索出身赤貧，幼時靠拾荒、吃回收加熱的廚餘維生，從影成名後才步入政壇，並當選市長，因此他努力提供弱勢民眾學校、醫院、住房等社會福利。

許偉利說，杜馬戈索告訴他，未來若當選，希望他負責管理政府的醫療衛生體系。「我必須改善衛生體系，興建醫院，像是菲律賓癌症中心、傳染病中心，也許類似台灣的（醫療中心）。至少讓窮人有機會（獲得診治）。」

菲律賓副總統候選人許偉利在臉書擁有超過1600萬名追蹤者。（圖取自facebook.com/DocWillieOngOfficial）
菲律賓副總統候選人許偉利在臉書擁有超過1600萬名追蹤者。（圖取自facebook.com/DocWillieOngOfficial）

許偉利的父親是菲律賓僑界聞人許澤台。他表示，許澤台於1991年在巴賽市（Pasay）開展義診服務，他延續至今已31年，也與慈濟基金會菲律賓分會合作，為弱勢民眾進行免費白內障手術。

許偉利說，慈濟至今已為他的100多名貧困病患動手術。「完全不聲張，沒有找媒體報導。他們只想幫忙。這正是我們想做的慈善活動。」

他表示，他很感謝臉書、YouTube等網路平台。沒有這些平台，他不會有機會競選副總統。

不過，許偉利說，網路水軍傳播假訊息的情況在菲律賓非常嚴重，能夠操縱教育程度不高民眾的想法，進而讓特定候選人獲得民意支持。

2月下旬副總統支持率民調顯示，53%菲國民眾表態會投給總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）；許偉利獲6%民眾支持，在候選人中排名第4位。

許偉利說，自己不是傳統政治人物，許多做法都與對手不同。除了不收受任何政治獻金，他也不攻訐其他候選人，避免淪為口水戰。

他表示，也許自己過於理想化，但若努力打選戰，說不定他有機會勝選，可以為菲律賓帶來一些改變。（編輯：林憬屏）1110324

菲律賓副總統候選人許偉利沒有政治背景，他說自己不收受任何政治獻金，也不攻訐其他候選人。圖為去年10月許偉利出席造勢活動。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月24日
菲律賓副總統候選人許偉利沒有政治背景，他說自己不收受任何政治獻金，也不攻訐其他候選人。圖為去年10月許偉利出席造勢活動。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月24日
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