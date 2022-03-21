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菲總統大選造勢13萬人唱解放 亞莉安娜感動分享

2022/3/21 22:49（3/21 23:02 更新）
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菲律賓反對派領袖羅貝多正角逐下屆總統寶座，她20日在大馬尼拉地區造勢，逾13萬穿戴粉紅衣物的支持者擠爆多條街道。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月21日
菲律賓反對派領袖羅貝多正角逐下屆總統寶座，她20日在大馬尼拉地區造勢，逾13萬穿戴粉紅衣物的支持者擠爆多條街道。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月21日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）菲律賓副總統羅貝多角逐下屆總統寶座，她昨天在馬尼拉地區造勢，逾13萬支持者擠爆街道，高唱美國歌手亞莉安娜歌曲「解放」，讓亞莉安娜感動地在社群網站分享造勢畫面。

菲律賓將於5月9日舉行總統大選，候選人正馬不停蹄巡迴造勢，爭取選民支持。

羅貝多（Leni Robredo）20日在馬尼拉都會區巴石市（Pasig）舉辦造勢活動，約500公尺長的大街被穿戴粉紅衣物的支持者擠爆，並擴散到周邊街道，多條街道被染成粉紅色。菲國媒體報導，約13.7萬支持者參與這場造勢。

新聞網站Rappler今天分享一段影片，內容是亞莉安娜（Ariana Grande）在Instagram轉傳造勢活動中，逾13萬人大合唱「解放」（Break Free）的畫面。

亞莉安娜寫道：「我不敢相信這是真的。我愛你們勝過言語所能表達。」並附上感動的表情圖案。

羅貝多支持者高唱「解放」時，舞台上表演者是一群變裝皇后。帶領演出的變裝皇后Minty Fresh還扮成亞莉安娜的模樣。

菲律賓正副總統由人民分別投票選出。羅貝多與總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）分屬不同陣營，被視為民主派候選人與反對派領袖。

羅貝多2月下旬曾說，她完全贊成同性伴侶民事結合（civil unions）。

菲律賓是天主教國家，教會反對同性婚姻，國會推動法案也以「民事結合」取代「同性婚姻」一詞。

大馬尼拉地區曼達路永市（Mandaluyong）LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒）團體成員羅比塔納（Jayvee Lobitaña）20日也出席這場造勢。

羅比塔納告訴中央社記者，羅貝多是他心目中「真正的領導者」。雖然民調顯示，羅貝多支持率落後另一名候選人小馬可仕（Bongbong Marcos），造勢現場人潮讓他對羅貝多勝選信心大增。

2月下旬民調顯示，羅貝多支持率15%，在總統候選人中排名第2；前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕以6成支持率獨占鰲頭。（編輯：韋樞）1110321

菲律賓反對派領袖羅貝多正角逐下屆總統寶座。她20日在大馬尼拉地區造勢，曼達路永市LGBTQ+（男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒）團體多名成員前往支持。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月21日
菲律賓反對派領袖羅貝多正角逐下屆總統寶座。她20日在大馬尼拉地區造勢，曼達路永市LGBTQ+（男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒）團體多名成員前往支持。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月21日
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