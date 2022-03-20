小馬可仕：若當選菲國總統 會樹立榜樣不貪污

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（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）菲律賓總統大選將於5月9日舉行，候選人小馬可仕目前民調大幅領先。小馬可仕接受媒體訪問時說，貪污是人之常情，他若當選會樹立榜樣，不會允許公務人員貪腐。

小馬可仕（Bongbong Marcos）是菲國前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子。2月下旬民調顯示，小馬可仕支持率達6成，在總統候選人中獨占鰲頭。

菲律賓國營的「人民電視台」（PTV）近日專訪小馬可仕，訪問昨天播出。小馬可仕被問到如果他當選，是否將延續總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內的反貪腐行動。

對此，小馬可仕說：「你無法制止貪污。因為我一直提醒大家，貪污不是菲律賓特有的狀況（a Filipino condition），是人之常情（a human condition）。」

他表示：「總是有人頭腦不清醒，想做一些蠢事。」

小馬可仕說，要打擊貪污，最好的方式之一是政府機構職能精簡，讓低層級的行賄者無法繼續存在。

他表示：「在政府高層，選擇一個有能力且不貪污的人真的很重要。」

小馬可仕說，他若當選，不會允許有特例。「我們必須樹立榜樣。我們不貪污，所以別這麼做，不然你會被踢出公務員行列。不只被踢出去，我們還會讓你蹲牢房。」

雖然馬可仕曾獨裁統治14年，被視為菲國貪腐最嚴重的總統，但不少支持者認為，馬可仕時期大幅加強基礎建設，是菲律賓國家強盛、經濟繁榮的「黃金時代」。

菲律賓「良善政府總統委員會」（PCGG）2017年報告指出，馬尼拉當局已追回約1710億披索（約新台幣928億元）馬可仕家族不義之財。

菲律賓國稅局14日表示，去年12月向馬可仕繼承人發出遺產稅催繳函。據稱，馬可仕繼承人積欠的遺產稅加罰鍰達2038億披索。（編輯：韋樞）1110320