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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

與中國緊張升高 美菲將舉行30年來最大聯合軍演

2022/3/23 17:32（3/23 17:56 更新）
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美國和菲律賓將舉行兩國30年來最大規模的聯合軍事演習。圖為美國海軍陸戰隊軍機21日抵達菲律賓蘇比克灣國際機場。（圖取自facebook.com/exercisebalikatan）
美國和菲律賓將舉行兩國30年來最大規模的聯合軍事演習。圖為美國海軍陸戰隊軍機21日抵達菲律賓蘇比克灣國際機場。（圖取自facebook.com/exercisebalikatan）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）在與中國的緊張關係升高之際，美國和菲律賓將舉行兩國30年來最大規模的聯合軍事演習，為這個近年來飽受煎熬的防禦聯盟注入一股活水。

美國駐馬尼拉大使館在聲明中表示，約5100名美軍和3800名菲國軍人，將於3月28日到4月8日期間在菲律賓進行軍演。他們將在史上最大規模的「 肩並肩聯合演習」（Balikatan）中，進行海上安全、反恐和救災演習。 始於1991年的肩並肩聯合演習是美菲之間最重要的軍事演習。

不久前，中國外交部長王毅才表示，美國正試圖建立其所謂印太版的北大西洋公約組織（NATO），與蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的理由有異曲同工之處。

菲律賓也一再對中國在南海及附近海域出現頻率增加一事表達抗議。

美菲共同防禦條約（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）是在1951年簽署，就在菲律賓這個前美國殖民地完全獨立後不久。

由於菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）有意改善與中國的關係，曾威脅要廢除美菲軍事聯盟，並終止1998年所簽署的「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement, VFA），這項協定對兩國聯合軍演及美軍在菲律賓進行的其他活動做出詳細規定。不過去年杜特蒂恢復了軍隊互訪協定。

美國陸戰隊第三師司令巴傑隆（Jay Bargeron）在聲明中說：「我們的聯盟仍是印太地區力量和穩定的關鍵來源。」

今年的軍演也意味因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而受影響的全面性軍演得以恢復。去年，只有不到1000名美國和菲律賓士兵參加軍演。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110323

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