日媒：美軍劍指中國 動員逾萬兵力沖繩近海軍演

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美軍近日動員超過1萬名兵力，在沖繩的宮古海峽附近等處進行聯合訓練，日本自衛隊也參加。圖為美國艦艇上的兩棲攻擊艦魚鷹號列隊。（共同社）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本共同社報導，美軍考量因應中國，於本月3日至7日動員超過1萬名兵力，在沖繩的宮古海峽附近等處進行聯合訓練，日本自衛隊也參加。

報導說，美軍此次進行的「高貴融合」（Noble Fusion）聯合訓練，內容包括讓小規模部隊分散行動的「遠征前進基地作戰」（EABO）；動員以美國本土為據點的兩棲攻擊艦艾薩克斯號（USS Essex）、陸戰隊快速反應部隊、第11陸戰隊遠征部隊等，出動1萬人以上。

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在訓練中，匿蹤戰機F-35B與魚鷹運輸機等在以日本佐世保基地為據點的兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）上起降，日本海上自衛隊神盾艦負責對空警戒；美軍陸戰隊以繩索從直升機降落到船艦上，確認船內搜索與扣押的程序，並在沖繩縣金武町的美軍金武藍色海灘訓練場（Kin Blue Beach Training Area），演練使用海軍氣墊登陸艇（LCAC）登陸。

美軍陸戰隊准將艾里森（Kyle Ellison）表示，美日合作關係因此強化；海軍少將恩格道爾說，這是向同盟國家發出訊息，顯示「我們有能力維持自由開放的印度太平洋地區」。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110208