澳洲防長：挺身抵抗中國 否則會失去未來十年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澳洲國防部長杜登（後）警告，澳洲及其盟國必須在南海議題上挺身抵抗中國，否則將會「失去未來十年」。（圖取自facebook.com/PeterDuttonMP）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨7日專電）澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）警告，澳洲及其盟國必須在南海議題上挺身抵抗中國，否則將會「失去未來十年」。他堅信澳洲將會在2038年之前獲得第一艘核動力潛艦。

雪梨晨驅報（The Sydney Morninig Herald）今天頭版報導，標題為「杜登表示我們必須挺身面對中國」（We must stand up to China: Dutton）。

杜登說，美國及其盟國過去一度採取「默許」態度，任由中國在主權有爭議的南海航道上興建人工島，以及在珊瑚礁上興建防衛基地。

杜登認為，為了確保中國不會重覆過去十年將南海軍事化的做法，澳洲及盟國需要向中國表明立場；他說，假如任由目前情況發展下去，澳洲及盟國將會「失去下一個十年」。

「四方安全對話」（Quad）外長會議將於本週在墨爾本（Melbourne）舉行，杜登發言與此有關。

美國之音（VOA）4日報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於9日至12日造訪澳洲，並在墨爾本出席美國、日本、澳洲、印度「四方安全對話」外長會議。他將會與日本外務大臣林芳正、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）及印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）向美國之音表示，即將舉行的「四方安全對話」外長會議的主要議題是關於如何因應「中國所帶來的挑戰」。

雪梨晨驅報表示，預料「四方安全對話」外長會議將會討論美、日、澳、印四國該如何加強防衛及經濟發展合作，以便對抗中國。

報導提到，杜登自從擔任國防部長以來多次遭國防專家和澳洲反對黨批評，指杜登的言論觸怒中國；最明顯的例子是杜登去年11月表示，假如美國馳援協防台灣，他將「無法想像」澳洲不與美國聯手行動。

面對有關批評，杜登強調他是致力確保印太地區的和平。

另外，杜登「毫無疑問」地相信，澳洲將會於2038年以前，獲得第一艘由AUKUS（澳、英、美）聯盟協助建造的核動力潛艦。

報導又提到，專家認為，為了協助維護印太地區和平，澳洲未來國防預算勢必要增加。澳洲去年國防預算為446億澳元（約新台幣8750億元），占澳洲國內生產毛額（GDP）2.1%；對於澳洲軍力是否足以協助維護印太地區和平，已引起防衛專家的擔心。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析員海耶爾（Marcus Hellyer）認為，由於澳洲處在中國遠程飛彈射程範圍內，澳洲要抵抗中國將會越來越困難；因此，澳洲政府必須確保美國會顧及印太地區的安全。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在野的工黨（Labor）國防事務發言人歐康諾（Brendan O'Connor）提醒，澳洲政府過去9年來與國防事務有關的計畫，不是預算超支，就是進度延誤。他認為澳洲將難以趕在2040年之前獲得第一艘核動力潛艦。

歐康諾說，雖然工黨面對中國問題的立場是希望解決澳、中之間的爭端；不過，工黨並不會為了改善與中國的關係，而放棄維護澳洲的觀念、原則和利益。（編輯：郭中翰）1110207