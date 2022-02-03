澳洲棉豐收逢全球高價 不靠中國市場獲利仍樂觀

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（中央社記者丘德真雪梨3日專電）澳洲棉花豐收適逢全球棉花價格處於高位，再加上及時成功布局多元市場，使得剛失去中國市場的澳洲棉花農業本季獲利前景仍然樂觀。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲棉花預期本季收成將達到歷來第二高水準；按照目前全球棉花價格計算，澳洲棉花農業今年出口產值可望上看澳幣350億元（約新台幣6925億元）。

澳洲棉花產業公會（Cotton Australia）總經理莫瑞（Michael Murray）表示，本季澳洲棉花收成將高達500萬至520萬包（bale），較過去2季增加許多；他相信，本季出口產值可望打破過去紀錄。

莫瑞解釋，雖然目前全球棉花價格尚未打破歷史最高紀錄，但還是穩定地處於高位。

總部設於雪梨的棉花產業顧問公司Left Field Solutions創辦人強生（Pete Johnson）指出，隨著澳洲與中國於2020年起持續出現貿易磨擦，澳洲棉花已經擺脫依靠中國市場，並且成功開發其他出口市場。

強生表示，目前有很多澳洲棉花出口至越南；同時，出口至南韓、印尼，甚至土耳其的規模，也正在增加。

強生認為，澳洲棉花成功開發多元出口市場，不再依靠單一市場，是一件很好的事情。

強生提到，由於COVID-19疫情導致全球供應鏈受到干擾，因此本季全球棉花價格被推高。他解釋，目前全球有大約5%至10%的棉花，是因為物流問題而無法送到紡織廠，讓眾多紡織廠被迫要額外訂購更多棉花。

在昆士蘭州（Queensland）南部塞西爾平原經營棉花農場的阿米塔吉（Stuart Armitage）表示，雖然本季稍早出現水災，但現在農作物生長情況良好。

阿米塔吉提到，正當價格處於高位的時候，當地農戶又能接獲大宗訂單合約，大家對前景都感到樂觀。

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阿米塔吉同時指出，雖然疫情推高了棉花價格，但也同時推高了生產成本，例如，疫情導致機器和肥料都不易獲得。但幸好，棉花市場一天比一天暢旺。

澳洲自從2020年4月向國際社會倡議調查COVID-19疫情起源後，隨即惹怒中國；隨後包括葡萄酒、牛肉、鐵礦砂和煤等多項澳洲產品出口中國受阻。據ABC於2020年10月16日報導，中國政府更指示當地紡織廠停止訂購澳洲棉花。（編輯：林憬屏）1110203