澳洲政府指示大學應離開與中國合作研究

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（中央社記者丘德真雪梨5日專電）澳洲「八大研究型大學聯會」向媒體透露，澳洲政府已「明確示意」要求澳洲各大學「離開」與中國進行的合作研究計畫；並且改與「五眼聯盟」國家加強合作。

週末澳洲人報（The Weekend Australian）今天報導，澳洲「八大研究型大學聯會」（The Group of Eight）與英國20多所著名大學組成的「羅素集團」（Russell Group）已經召開圓桌會議，商討如何加強澳、英兩國大學的合作研究關係。

報導指出，隨著澳洲政府已「明確示意」；預料澳洲各大學將會加強與英國和美國等「五眼聯盟」國家的合作研究。

報導提到，在一封致澳洲和英國政府的信函中，「八大研究型大學聯會」和「羅素集團」提到它們將會組成策略聯盟，共同資助有關人工智能、量子科技和衛生健康等研究。

「八大研究型大學聯會」執行長湯普森（Vicki Thompson）表示，雖然很多澳洲大學不一定想要「離開」目前的合作伙伴，但各大學已收到政府的明確指示，要與「五眼+聯盟」（Five Eyes-plus；即美、英、加、澳、紐等以及與它們有緊密防衛合作關係的國家）加強研究合作。

據澳洲外交暨貿易部（DFAT）網站指出，澳洲聯邦政府可依據澳洲國會在2020年12月所通過「澳洲對外關係（州和領地協議）條例2020」（Australia's Foreign Relations （State and Territory Arrangements） Act 2020），否決澳洲各大學與外國官方機構所達成的任何合作協議。

湯普森透露，澳洲政府已針對澳洲各大學與中國的合作關係展開調查；她認為，澳洲各大學若與「五眼聯盟」國家合作進行敏感領域的研究，將會更容易獲得澳洲政府安全部門的同意。

湯普森解釋，隨著AUKUS（澳、英、美防衛聯盟）和英國自由貿易協定（UK Free Trade Agreement）的出現，澳洲「八大研究型大學聯會」將會利用這機會推動澳洲與英國加強合作，在新技術商業化和防衛相關科學等領域共同研發。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）認為，隨著AUKUS和英國自由貿易協定的出現，讓澳洲各大學有機會導正過去與中國過度緊密的錯誤。

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澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院（National Security College）院長麥加夫（Rory Medcalf）表示，澳洲與英國加強研究合作，是「對地緣政治現實的合理反應」。

週末澳洲人報提到，記者曾向澳洲教育部長羅伯特（Stuart Robert）查證澳洲政府是否向各大學發出相關指示；對此，羅伯特回應表示他「歡迎」澳洲「八大研究型大學聯會」與英國「羅素集團」所舉行的圓桌會議。(編輯：韋樞)1110205